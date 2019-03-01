«Каждый час был на счету»: «Птичий Айболит» рассказал о состоянии нижегородского беркута, угодившего в капкан

Московский орнитолог Иван Краснов, которого в соцсетях прозвали «птичьим Айболитом», доставил раненого беркута из Нижнего Новгорода в подмосковную Балашиху. Там его осмотрели специалисты госпиталя «Зеленый попугай».

my_special_birds Иван доставил беркута в госпиталь "Зеленый попугай" в подмосковной Балашихе.

Напомним, что краснокнижная птица угодила лапой в капкан, установленный охотником. Проведя на морозе продолжительное время, пернатый вдобавок ко всему получил обморожение.

my_special_birds Иван Краснов: Я готов вложить силы, время и средства в спасение этой птицы.

- Когда беркута вытащили из капкана, он не смог взлететь, и его передали на лечение местным ветврачам из Нижнего Новгорода, - рассказал Иван в своем Инстаграме.

Беркут требовал немедленной медицинской помощи, а местные специалисты, как оказалось, не в состоянии выходить такую крупную птицу (орлы порой достигают 7 кг).

- Я готов вложить силы, время и средства в спасение этой птицы, - заверил орнитолог.

На следующий день Иван Краснов поделился подробностями спасательной операции под названием «Беркут». Он рассказал, что информация о раненом хищнике в Лысковском районе поступила в экологический центр «Дронт». Его доставили в областной центр и передали сотрудникам орнитологической лаборатории экоцентра.

- Так получилось, что лучшей идеи, чем самому забрать птицу в Москву - редчайшего орла беркута, я не нашел, так как требовалась срочная госпитализация. И каждый час был на счету, - отметил орнитолог.

«Птичий Айболит» осмотрел лапу и понял: присутствует деструкция церкуляторных тканей цевки с травматизацией надкостницы и сухожилий разгибателей. Отсюда и холодный отек, а, значит, есть угроза потери конечности! Кроме того, специалисты госпиталя «Зеленый попугай» диагностировали у беркута воспаление почек и печени.

- Перед нами стоит цель вылечить птицу с последующим выпуском в природу. Безусловно, это требует постоянных затрат, которые ложатся на меня и администрацию госпиталя. Ежедневный рацион беркута включает почти килограмм мяса, - добавил Краснов. - Необходимы также перевязочные, антисептические материалы, препараты для восстановления почек и печени, постоянный уход. В дальнейшем придется произвести оперативное вмешательство. А пока нужно сохранить лапу и восстановить трофику тканей конечности.

За пару дней на перевозку, диагностику и реабилитационный стационар у московского орнитолога ушло более 20 тысяч рублей. И, по словам Ивана, он готов потратить еще больше на жизнь птицы. А если кто-то желает поучаствовать в спасении пернатого, есть банковские реквизиты (они указаны у орнитолога в Инстаграме).

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