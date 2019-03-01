Нижегородцы научат всю Россию следить за школьным питанием

Нижегородский Совет отцов произвел настоящий триумф, представив свой проект «Родительский контроль» на первом Всероссийском форуме отцов в Екатеринбурге. После того, как нижегородцы рассказали, что им удалось изменить меню в школьных столовых и наладить регулярный контроль за качеством школьного питания во всем городе, проектом заинтересовалась уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и решила сделать этот проект всероссийским.

- Мы регулярно созваниваемся с Анной Юрьевной, она лично контролирует этот вопрос и сейчас ждет от нас алгоритм ввода «Родительского контроля» в других регионах, - рассказал «Комсомолке» председатель городского Совета отцов Александр Заремба. – Думаю, что она добьется того, что проект будет реализован на всей территории Российской Федерации.

Что за проект «Родительский контроль»?

Жалобы на качество школьного питания в Совет отцов поступали постоянно. Активные родители долго думали, как можно изменить ситуацию, и в начале 2018 года общественная организация разработала проект «Родительский контроль», в котором было 100 пунктов по улучшению качества школьного питания.

- Многие вещи неприемлемы для питания детей, поэтому мы исключили панировки – дети должны видеть качество мяса, которое они едят, исключили искусственные продукты и заменили каши из сечки на нормальные каши, - рассказал Александр Заремба. – Кроме того, мы разработали 14-дневное неповторяющееся меню, чтобы, во-первых, не было возможности замещения продуктов, которые были вчера, в сегодняшних блюдах, а, во-вторых, чтобы обеспечить разнообразное питание детей.

Свой проект Совет отцов представил мэру Нижнего Новгорода Владимиру Панову во время круглого стола по школьному питанию. Глава города поддержал проект и поручил создать группы родительского контроля во всех 168 школах и 300 детских садах города. Что и было сделано.

В это время Совет отцов провел консультации с Роспотребнадзором, департаментом образования Нижнего Новгорода, Институтом диетологии. После чего проект был скорректирован - в нем осталось 32 пункта, которые были полностью реализованы во всех детских садах и школах Нижнего Новгорода.

Как действует «Родительский контроль»

Сегодня родители, которые входят в группу родительского контроля проверяют качество питания в школе два раза в месяц. А если есть жалобы, то проводят внеплановые проверки. При этом о своем приходе родители никогда не предупреждают администрацию школы. Все проверки происходят внезапно для работников школы.

- Мы отрабатываем каждый сигнал, даже если он кажется нелепым, - заверил Александр Заремба. – Очень часто бывает, что дети жалуются, скажем, на невкусную картошку, а в этот день в школе были макароны. Например, несколько дней назад сразу две мамы из одной школы пожаловались на плохое качество продуктов. Дети сказали, что им давали не прожаренную печенку. Мы тут же включили их в рабочую группу родительского контроля и передали информацию комбинату питания. Позже выяснилось, что в этот день в меню было мясо, а не печенка, а то, что детям показалось не прожаренным, были жилки, которые они не смогли прожевать. Тем не менее, на следующий день представители комбината питания встретились с этими родителями для дегустации блюд и обсуждения того, что произошло накануне.

По словам Александра Зарембы, у родительского контроля есть несколько групп в мессенджерах, куда входят не только активные родители, но и технологи, а также руководители всех комбинатов питания, которые занимаются школьным питанием. А потому любая жалоба тут же поступает на комбинат питания, а Совет отцов следит за тем, чтобы все претензии были проверены, а нарушения, если они есть, устранены.

Расширение контроля

Однако Совет отцов не собирается останавливаться только на школьном питании.

- Следующая наша инициатива, которая в ближайшее время будет представлена Владимиру Александровичу (Панову – прим. ред.) – это расширение функций «Родительского контроля», - поделился планами Александр Заремба. - Отцы являются профессионалами в различных областях, в том числе и в строительстве. Государство выделяет деньга на ремонт школ, а кто принимает работу? Учителя и директор школы. Но они не являются экспертами в строительной области. Поэтому мы хотим создать группу родительского контроля по строительству в каждом образовательном учреждении, которая будет помогать при приемке строительных работ. Это повысит качество приемки этих работы и те деньги, которые выделяются, будут целенаправленно освоены.

При этом Александра Зарембы подчеркнул, что группа родительского контроля - будет не контролирующая структура, а группа экспертов, которая будет помогать школе.