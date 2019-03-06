16-летняя нижегородка приняла участие в показе Valentino на Неделе моды в Париже.

Пару дней назад во Франции завершились первые шесть дней парижской Недели моды. За это время прошли многие показы известных брендов. А одной из юных моделей Нижнего Новгорода даже посчастливилось в них поучаствовать.

Из школы - в Париж

16-летняя Анастасия Шаманина через несколько месяцев закончит девятый класс, но с профессией определилась давно. Три года назад она пришла в нижегородскую модельную школу, и директор –сразу разглядела в ней потенциал. Сначала был курс обучения, потом местные показы, и школьница даже представить не могла, что дело дойдет до Парижа!

- Это огромное достижение. Не только для Нижнего Новгорода, но и для всей мировой моды. На этот показ вообще было очень тяжело попасть. Настя оказалась среди трех моделей из России. Трех, представляете? – поделилась эмоциями с «Комсомольской правдой» Наталья Коломенцева - директор модельного агентства, в котором училась Настя.

Юная нижегородка оказалась во Франции впервые. Она уже сфотографировалась около Эйфелевой башни и выложила фото в соцсети.

Девушка оказалась во Франции впервыеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Кастинг проходил в Париже, в доме моды Valentino. После этого была примерка. Попасть в такое место – это что-то нереальное. Это доказывает, что Настя умеет показать себя с лучшей стороны. Таких звезд в России очень мало. И я счастлива, что такая звездочка есть именно у нас, - улыбнулась Наталья.

Вторая Водянова

Улетев в Париж, Настя ощутила на себе абсолютно другой модельный уровень. После кастинга она немного расстроилась, боялась, что не пройдет, но близкие всячески подбадривали ее и верили в лучшее.

- Пока мы ждали звонка, Настя сказала мне такую фразу: «Я бы все отдала, чтобы попасть на этот показ», - вспоминает Наталья Коломенцева.

И мечта 16-летней красавицы сбылась. На подиуме девушка держалась достойно и уверенно, ничуть не хуже остальных моделей. Она прошлась в ярко-розовом платье от модного дома. Более того, Valentino пока еще не отпустил Настю в Россию.

- Она сейчас в Париже. Valentino рассматривает ее для дальнейшего сотрудничества. Возможно, у нашей звезды еще есть там перспектива, - поделилась Наталья.

Кстати, как оказалось, многие нижегородцы называют Настю второй Натальей Водяновой. Кто знает, может, юная 16-летняя девушка добьется таких же успехов и станет суперзвездой.