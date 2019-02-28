2019-02-28T12:51:31+03:00
Дом. Семья

Нижегородские пожарные спасли из огня двух черепах

Специалисты полагают, что пожар возник из-за включенного в сеть аквариума
Анастасия НАЗАРОВА
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Спасти удалось лишь двух их трех черепашек.Спасти удалось лишь двух их трех черепашек.
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Нижегородские спасатели вызволили из полыхающей квартиры двух водных черепах. Это случилось вечером 25 февраля, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар случился в квартире на улице Василия Иванова вечером 25 февраля.

Пожар случился в квартире на улице Василия Иванова вечером 25 февраля.

Квартира на улице Василия Иванова загорелась в момент, когда хозяев не было дома. Прибывшие на место пожарные увидели охваченное огнем имущество. Они принялись тушить пожар, а справившись, вдруг услышали звук бьющегося стекла.

- Сложно, было даже предположить, что явилось его причиной, - рассказал начальник караула 45-й пожарно-спасательной части Михаил Иванченко. - Я начал разбирать тумбочку, стоявшую рядом, и увидел небольшой аквариум.

Тогда пришел хозяин сгоревшей квартиры, который сообщил, что в аквариуме находились три водных черепахи. Одну из них нашли погибшей среди слоя пепла. А остальных малышек все же удалось спасти.

По словам Михаила Иванченко, одну пожарные нашли на полу, другую из огня вызволил один из спасателей, отдав соседям.

Кстати, пожар мог произойти из-за аквариума, оставленного включенным в сеть без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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