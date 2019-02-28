«Скорая помощь» и такси столкнулись в Нижнем Новгороде

Автомобиль «скорой помощи» врезался сразу в несколько автомобилей на Украинской улице Ленинского района Нижнего Новгорода 27 февраля. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

57-летний водитель «ГАЗели», пересекая перекресток на красный сигнал светофора, врезался в «Шевроле» (такси), «Ниссан» и «Нисан Тиана». Причем в момент аварии у «скорой помощи» была включена сигнальная громкоговорящая установка.

В результате столкновения пострадали пассажиры «скорой»: 32-летняя и 27-летняя женщины. Обе получили ушибы мягких тканей затылочной области. Они самостоятельно обратились в больницу, а после осмотра были отпущены.