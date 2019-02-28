2019-02-28T11:28:17+03:00
Происшествия

«Скорая помощь» и такси столкнулись в Нижнем Новгороде

В ДТП на Украинской улице пострадали двое [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: https://vk.com/novgorod_52Фото: https://vk.com/novgorod_52Фото: СОЦСЕТИ
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Автомобиль «скорой помощи» врезался сразу в несколько автомобилей на Украинской улице Ленинского района Нижнего Новгорода 27 февраля. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

Фото: https://vk.com/novgorod_52 Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/novgorod_52Фото: СОЦСЕТИ

57-летний водитель «ГАЗели», пересекая перекресток на красный сигнал светофора, врезался в «Шевроле» (такси), «Ниссан» и «Нисан Тиана». Причем в момент аварии у «скорой помощи» была включена сигнальная громкоговорящая установка.

Фото: https://vk.com/novgorod_52 Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/novgorod_52Фото: СОЦСЕТИ

В результате столкновения пострадали пассажиры «скорой»: 32-летняя и 27-летняя женщины. Обе получили ушибы мягких тканей затылочной области. Они самостоятельно обратились в больницу, а после осмотра были отпущены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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