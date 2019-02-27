2019-02-27T18:53:33+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде открыли мемориальную доску экс-губернатору Борису Немцову

Открытие состоялось в годовщину убийства политики 27 февраля
Василий КРОТОВ
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В Нижнем Новгороде открыли мемориальную доску экс-губернатору Борису Немцову.В Нижнем Новгороде открыли мемориальную доску экс-губернатору Борису Немцову.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Нижнем Новгороде сегодня открыли мемориальную доску бывшему губернатору Нижегородской области Борису Немцову, возглавлявшему регион с 1991 по 1997 годы. Решение об увековечивании его памяти было принято депутатами городской Думы в ноябре 2016 года.

- Нам он, конечно, близок как губернатор. Причем первый губернатор Нижегородской области, которого избрали люди, - заявил в интервью телекомпании «Волга» депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Лебедев. - Очень долго можно перечислять, но есть такие знаковые вещи, которые знают все нижегородцы. Например, Немцов открыл город, когда он был закрытым. За время работы Немцова губернатором было построено пять тысяч километров дорог. Я очень рад, что сегодня эта доска открылась. Это доска не только Борису Ефимовичу Немцову, а нижегородцам, которые его избрали.

Кстати, открытие мемориальной доски состоялось в годовщину убийства Бориса Немцова – политик был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Сама доска сделана из черного и белого мрамора. Авторами мемориала стали нижегородские скульпторы.

- Честно говоря, я удивилась, когда Дина Яковлевна (мать политика – прим. ред.) выбрала эту фотографию, потому что вариантов было много, - рассказывает журналист, член Академии Российского телевидения Нина Зверева. - Когда она выбрала полупрофиль, мы расстроились. Казалось, что нужен анфас – такой красавец, с такими глазами, губами. А потом я одобрила выбор матери. Что-то в этом есть – этот взгляд вдаль.

Чтобы почтить его память, на церемонии собрались друзья, коллеги и соседи бывшего губернатора. Присутствовала на мероприятии и мама убитого политика.

- Большое спасибо всем нижегородцам. Особенно спасибо создателям мемориальной доски – очень красиво, художественно, с любовью сделано, - поблагодарила всех собравшихся Дина Яковлевна Немцова. - Просто до слез. Всем поклон и огромное спасибо, дорогие нижегородцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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