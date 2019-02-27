2019-02-27T17:17:44+03:00
Общество

Лодка викингов, печка и обеденный стол: первый фестиваль самодельных саней CRAZY SANI 2019 прошел в Нижегородской области

Мероприятие завершилось массовым спуском в карнавальных костюмах и Снежным карнавалом
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Лодка викингов, печка и обеденный стол: первый фестиваль самодельных саней CRAZY SANI 2019 прошел в Нижегородской областиЛодка викингов, печка и обеденный стол: первый фестиваль самодельных саней CRAZY SANI 2019 прошел в Нижегородской областиФото: Предоставлено организаторами
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Первый в Нижегородской области фестиваль катания на самодельных санях прошел в воскресенье, 24 февраля, в горнолыжном комплексе «Терраски Парк». Об этом сообщает пресс-служба компании.

На снежном склоне красовались лодка викингов, деревянные сани Деда Мороза, новогодний трон, самоходная печка, обеденный столик с лавочками и даже четырехколесный гоночный болид! Всего в необычном турнире состязались семь команд, каждая из которых заранее построила фантастическое средство передвижения.

Лодка викингов, печка и обеденный стол: первый фестиваль самодельных саней CRAZY SANI 2019 прошел в Нижегородской области Фото: Предоставлено организаторами

Лодка викингов, печка и обеденный стол: первый фестиваль самодельных саней CRAZY SANI 2019 прошел в Нижегородской областиФото: Предоставлено организаторами

По условиям конкурса сани могли быть любой формы и размера, но не больше четырех метров в ширину и трех метров в высоту. Сани должны приводиться в движение силой человека, нельзя использовать вспомогательные устройства и источники энергии – таковы требования техники безопасности.

Фестиваль начался с презентации самоходных творений, которая превратилась в настоящее музыкальное представление! После этого участники продемонстрировали ходовые возможности необычного транспорта в заезде на скорость.

Жюри оценивало команды по трем критериям:

- креативность конструкции и прочность саней,

- оригинальность выступления и костюмов команды,

- скорость спуска вместе со всей командой.

Победу по сумме очков одержала команда «Крейзи лодка». Ей достался главный приз соревнования. Приз зрительских симпатий получила команда «Мороз и Ко», которая приехала на фестиваль из Чебоксар.

Лодка викингов, печка и обеденный стол: первый фестиваль самодельных саней CRAZY SANI 2019 прошел в Нижегородской области Фото: Предоставлено организаторами

Лодка викингов, печка и обеденный стол: первый фестиваль самодельных саней CRAZY SANI 2019 прошел в Нижегородской областиФото: Предоставлено организаторами

Мероприятие завершилось массовым спуском в карнавальных костюмах и Снежным карнавалом. Все гости в карнавальных костюмах получили приятный подарок – абонемент на подъемник на два часа.

Подобные фестивали самодельных саней проходят в Москве, Казани, Саратове и привлекают множество поклонников. Организаторы Нижегородского областного фестиваля катания на самодельных санях планируют сделать его ежегодным, чтобы привлечь внимание молодежи к спортивному образу жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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