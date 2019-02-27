Подожженная машина без водителя проехала по двору на улице Телеграфной

Очередной поджог автомобиля совершили в Нижнем Новгороде в ночь на 26 февраля 2019 года. Видео происшествия «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» предоставила компания «Безопасный дом», камеры которой запечатлели момент поджога.

Согласно информации на видео, инцидент произошел в 02:35 у дома №2 по улице Телеграфной. Неизвестный мужчина сначала прошел мимо припаркованного возле подъезда автомобиля, затем вернулся, облил его жидкостью – по-видимому, легковоспламеняющейся – и снова ушел. Примерно через десять минут поджигатель опять вернулся и бросил в машину спичку. Машина загорелась. Вскоре, когда пламя охватило моторный отсек, автомобиль сам собой начал движение, скатился с тротуара и подъехал к припаркованной напротив машине. В это время к горящему автомобилю начали подбегать люди и тушить огонь – кто чем. Пламя забрасывали снегом, заливали водой из ведер и пеной огнетушителя. В итоге на место происшествия приехали пожарные, которым наконец удалось справиться с огнем, но машина уже была сильно повреждена.

- В разговоре хозяин машины отметил, что догадывается, кто мог сделать это, - добавили в компании «Безопасный дом». – Так что благодаря камерам виновника легко будет задержать.