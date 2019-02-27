2019-02-27T15:48:28+03:00
Общество

Жители улицы Рождественской в Нижнем Новгороде вторые сутки сидят без света

Оказалось, что оборвавшийся провод никому не принадлежит
Юлия ДАНЧЕНКО
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Жители улицы Рождественская в Нижнем Новгороде вторые сутки сидят без светаЖители улицы Рождественская в Нижнем Новгороде вторые сутки сидят без светаФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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- Мы вторые сутки сидим без света! – пожаловалась «Комсомолке» жительница дома № 8-а на улице Рождественской Ольга Баранова. - Мы не можем приготовить ужин и накормить детей. Мы вынуждены есть в кафе, потому что дома настолько темно, что готовить невозможно. Мы вынуждены уходить из дома, потому что в темноте тут делать нечего.

Свет в доме погас 26 февраля около 12.00. Причем лишились электричества и жители соседнего дома № 8-б на улице Рождественской.

- Мы звоним во все колокола: домоуправляющие компании, аварийные службы, в администрацию Нижегородского района, но нас везде отфутболивают и говорят, что кабель, на котором произошел обрыв, никому не принадлежит! – возмущается Ольга Баранова. – В колл-центре управляющей компании № 6, которая обслуживает дом № 8-б, сказали, что работы ведутся. Но никого не было! Никто ничего не делал!

Сложную ситуацию «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» объяснили в Нижновэнерго. Как оказалось, обрыв произошел на перекидке, которая идет от основной линии электропередач к дому № 8-а.

- Эта перекидка действительно никому не принадлежит, а значит, ремонтировать ее должна администрация, - рассказал «Комсомолке» специалист отдела по связям с общественностью филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" Павел Коротков. – Однако ремонтом займется Нижновэнерго. Мы постараемся сделать все в максимально короткие сроки, и уже к 16.00 авария будет устранена.

Кроме того, Павел Коротков подчеркнул, что линия энергопередач не повреждена. Причина обрыва перекидки неизвестна, так как Нижновэнерго не вело в этом месте никаких работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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