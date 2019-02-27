2019-02-27T12:58:49+03:00
Общество

Ирина Никулина: «Нужны изменения в визовом законодательстве для волонтеров»

Куратор проектов молодежного движения «Сфера» Ирина Никулина в проекте «Гером Волги» поделилась, зачем волонтеры ездят бесплатно по миру и помогают людям
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Ирина Никулина: «Нужны изменения в визовом законодательстве для волонтеров»Ирина Никулина: «Нужны изменения в визовом законодательстве для волонтеров»Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
Изменить размер текста:

- Расскажите, как устроена ваша работа?

- К нам обращаются люди со всей России, которые хотят поехать волонтером за рубеж. Это те, кто хочет поработать там либо 2-3 недели, либо на срок до года.

- Что включает в себя понятие «волонтер»?

- Спектр программ, который мы предлагаем, очень широкий. Это любая деятельность, которая не связана с извлечением прибыли. В основном, социальная работа. Это может быть работа с детьми, инвалидами, молодежью, животными или в сфере экологии, на фестивалях. Если брать работу на год, то чаще всего волонтер приезжает в организацию и ассистирует сотрудникам, учится, смотрит, изучает язык и так по нарастающей. Что это может быть? Например, детский сад или молодежный центр.

- О каких странах идет речь?

- По долгосрочным проектам у нас только Европа. По коротким проектам можно поехать в любую страну мира. Но наиболее популярны страны Азии, так как в далекие точки дорого лететь.

- Как с финансовой точки зрения устроена ваша работа?

- Существуют два типа программ. Первый – международные волонтерские лагеря. Такой лагерь длится две-три недели и собирает группу от 8 до 20 человек. И волонтеры все вместе решают какую-либо социальную проблему: очистить лес или реку, работа с детьми. В данных проектах они сами добираются до места и платят небольшой взнос за участие, питание и проживание им предоставляют. Вторая программа – «Европейский корпус солидарности», она грантовая. По ней можно поехать на срок от 6 до 12 месяцев только в страны Евросоюза. И там уже оплачиваются все расходы волонтера. Единственное, что нужно – купить билет и оплатить визу, но на месте эти деньги будут возвращены.

- В чем тогда интерес организаций, которые предоставляют эти гранты?

- Это действительно головная боль, но она приятная. Волонтер, который приезжает к ним из другой страны, показывает другой мир. То есть компания получает человека из другой культуры. В первую очередь, эта программа для молодежи, и это делается для того, чтобы случился процесс неформального образования. Вы работаете в команде, ломаете стереотипы о других странах и получаете бесценный опыт.

- Кто, как правило, участвует? Сколько человек в год?

- По краткосрочному проекту, как правило, более 500 человек. По долгосрочному – около 100. В основном это молодежь. В волонтерских лагерях нет ограничения по возрасту, а вот грантовые проекты приглашают только волонтеров от 18 до 30 лет. Наша самая легендарная участница, кстати, живет в Нижнем Новгороде. Ей больше 70 лет, и она за 15 лет посетила 12-13 проектов, была в Японии, Южной Корее, Австралии и, конечно же, Европе.

- У нас в Нижнем Новгороде есть принимающие организации?

- Да, их несколько: Детская областная библиотека, коррекционный детский сад в Сормове, центр «Журавушка» и организация «Верас». Волонтеры работают там по 4-5 часов в день.

- Какая мотивация у людей, которые участвуют в ваших проектах?

- Молодежь едет не простая, это целеустремленные люди. Думаю, главная цель – язык: люди хотят практиковать английский, например. На втором плане личностное развитие и небанальное путешествие, а не просто увидеть Эйфелеву башню из окна туристического автобуса.

- Как регулируется безопасность волонтера?

- Мы не существуем в вакууме, у нас есть сетевая организация, которая делает эти проекты. Чтобы попасть туда, организации должны соблюдать стандарты качества. Мы отправляем волонтеров только к тем компаниям, которых мы знаем, с которыми работаем. Принимающая сторона несет ответственность: там есть координатор, лидер. Но в лагере волонтер отвечает за себя сам. Даже несмотря на это, поддержка с принимающей стороны будет в любом случае.

- Существует ли форма помощи, которая вам нужна?

- Думаю, единственное, что нужно, - это изменения в визовом законодательстве для волонтеров. Потому что сейчас они могут приехать максимум на три месяца. Многим приходится уезжать домой, заново делать визу и возвращаться. Насколько я знаю, этот вопрос уже рассматривается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как семья Арашуковых воровала миллионы, превращая пенсионеров в должников: расследование Ульяны Скойбеды
Член следственно-оперативной группы поделился с нашим обозревателем эксклюзивными подробностями громкого уголовного дела. Часть 2 [фото, видео, эксклюзив kp.ru]
Сергей Дмитриев: «Выше всего конкурс на электроэнергетику, ядерную энергетику, нанотехнологии, получение высокочистых веществ и радиоэлектронику»
Ректор НГТУ имени Алексеева в программе «Герои Волги» рассказал о профессиях будущего, принципе непрерывного образования на производстве, участии в нацпроектах и монетизации научных разработок
Новости 24
Станочник получил тяжелую травму живота в Шахунье
Глава сельсовета в Нижегородской области признан виновным в незаконной рубке деревьев
Иномарка сбила двоих маленьких детей на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде
СК проводит проверку по факту обрушения крыши в нижегородском колледже
Зоопарк «Лимпопо» приглашает нижегородцев отпраздновать Масленицу
Территория парка Пушкина вернется в собственность Нижнего Новгорода
Пропавший в Кстове 15-летний Ваня Москалюк найден живым
В Нижегородской области пропал 15-летний Ваня Москалюк
В пяти школах и двух детсадах Нижнего Новгорода сняли карантин по ОРВИ
Внешнеторговый оборот Нижегородской области составил 8,7 млрд долларов
Благоустройство Гребного канала обсудят в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин оценил новый МФЦ в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин поручил увеличить количество госуслуг, предоставляемых в цифровом виде
Андрей Моисеенко назначен и.о. директора департамента предпринимательства и туризма
Глеб Никитин поручил создать в Нижегородской области геоинформационную систему
В Нижегородской области началось строительство комплекса по производству козьего и овечьего молока
В Выксе осудили студента, убившего товарища из-за компьютерной игры
Скорая помощь не доехала до жителя Шатковского района из-за нечищеных дорог
Движение по улице Адмирала Васюнина ограничено до 31 мая
В Нижегородской области стартовал отбор на пост министра строительства
Фургон насмерть сбил велосипедистку в Московском районе 25 февраля
Две женщины пострадали на пожаре в пятиэтажном доме в Дзержинске
СК проверяет информацию об обморожении мужчины в Сормовском районе Нижнего Новгорода