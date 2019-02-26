Шесть перехватывающих парковок планируется создать в Нижнем Новгороде

План по развитию парковочного пространства разработан в Нижнем Новгороде, заявил замглавы администрации Роман Колосов на заседании транспортной комиссии гордумы 26 февраля.

По словам чиновника, принципиальным условием размещения таких парковок является обеспечение возможности дальнейшего передвижения на комфортном общественном транспорте. Пока в городе существует одна подобная парковка - около станции метро «Комсомольская» на проспекте Ленина. В планах создать еще минимум пять: на улице Акимова (800 мест), около станции метро «Парк Культуры» (300 мест), около железнодорожной станции «Варя» (400 мест), возле Сенной площади (400 мест) и рядом с автостанцией «Верхние Печеры» (500 мест). Причем они будут как открытого, так и закрытого типа.

Кроме того, муниципалитет рассчитывает на создание платной парковки в центре приволжской столицы. Также в планах обеспечить контроль за парковкой автотранспорта с помощью передвижных средств, оснащенных элементами фото- и видеофиксации.

Роман Колосов добавил, что сейчас в Нижнем Новгороде работают четыре муниципальные платные парковки. Одна на Рождественской улице, вторая на площади Революции, третья на площади Горького, а четвертная на Ковалихинской улице.

- За 2018 год в бюджет Нижнего Новгорода от работы платных муниципальных парковок поступило 14,4 миллиона рублей, - сообщил чиновник. - При этом на эксплуатацию этих парковок потрачено 8,2 миллиона рублей.

Заместитель мэра отметил, что помимо всего прочего до 2028 года в центральности части города предполагается дополнительно оборудовать более четырех тысяч парковочных мест.

Председатель комиссии Станислав Прокопович поинтересовался судьбой территории бывшей автостанции «Канавинская». Роман Колосов ответил, что летом там появится перехватывающая парковка.