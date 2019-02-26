2019-02-26T16:18:56+03:00
Общество

В Нижегородской области многодетная мать жалуется на прохудившуюся крышу дома

В управляющей компании заявили, что погодные условия не позволяют ремонтировать крышу
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: архив "КП".Фото: архив "КП".Фото: Екатерина ФРОЛОВА
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Жительница села Лакша Богородского района Анна Мухина забила тревогу: крыша дома, в котором она живет с четырьмя детьми, постоянно течет, а поделать с этим ничего не может. Воду из сосудов, расставленных по квартире, сливает едва ли не каждый час.

По словам многодетной матери, после того ремонта крыша не беспокоила около года, а потом прохудилась вновь. Хозяева пытались навести красоту в квартире: поклеили обои - отвалились, положили плитку - та же картина.

- В том году была комиссия. Приехали, пальцем поводили, сказали: «Этот грибок надо вытравливать!» Надо же сначала крышу чинить, а уж потом от грибка избавляться, - возмутилась женщина.

В таких условиях дети Анны постоянно болеют. Дошло до того, что в их крови нашли пневмонический вирус, который уже никак не вылечить, уточнила жительница Лакши в программе «Кстати».

Она рассказала, что 15 лет стояла в очереди на новую квартиру, и в итоге ее Мухиным дали, но условий для проживания там нет.

- Так и приходится пока жить в этой, - добавила Анна.

Управляющая компания не отрицает: крыша нуждается в ремонте, только надо подождать потепления. По словам директора УК «БКС» Александра Бычкова, дом, в котором проживает Анна Мухина с детьми, находится в управлении с января 2019 года.

- Мы туда выезжали, чистили [крышу]. Но дом в очень плохом состоянии, а погодные условия пока не дают ничего делать, - пояснил Бычков. - Как только погода нормализуется, будем принимать капитальные меры.

Пользователи соцсетей отреагировали на эту невеселую новость по-разному. Одни встали на сторону управляющей компании. Дескать, не может одна организация уследить за всеми протекающими крышами.

- Он что, должен за свои деньги ремонтировать? - поинтересовалась Валерия Мамонова. - Им дали жилье, создавайте там условия и переезжайте. Мы-то что можем сделать? На квартиру им скинуться?

- Ремонта нет, ничего нет, но надо рожать, - высказалась Надежда Соколова.

- Причем тут количество детей? Женщина не жалуется на количество детей. Они у нее накормлены и одеты. Она просто просит обратить внимание на их ситуацию. Она же не полезет сама крышу латать! - вступилась Юлия Романова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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