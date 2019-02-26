Сергей Дмитриев: «Выше всего конкурс на электроэнергетику, ядерную энергетику, нанотехнологии, получение высокочистых веществ и радиоэлектронику»

Не так давно, в 2017 году Нижегородский государственный политехнический университет, руководителем которого вы ныне являетесь, получил звание «опорного» вуза. Что это значит на практике?

Действительно, сейчас НГТУ является федеральным опорным вузом в Нижегородской области. Наша задача состоит в том, чтобы готовить кадры, проводить научные исследования и опытно-конструкторские работы для высокотехнологичных предприятий региона — чем мы, собственно, успешно занимаемся.

Каковы результаты вашей деятельности по этим направлениям в 2018 году?

Недавно как раз состоялось подведение первых итогов работы опорных вузов, и экспертный совет признал НГТУ первым из 33 учебных заведений в стране, имеющих тот же статус. Мы выполнили программу стратегического развития на 2018 год, стали победителями многих федеральных конкурсов и целевых программ, проводили научные исследования. Вообще с 2014 по 2018 год мы выполнили 19 федеральных целевых программ на сумму более 1 миллиарда рублей.

Какой процент выпускников НГТУ остается работать в Нижегородской области. Есть такая статистика?

Есть информация по их трудоустройству — по результатам мониторинга эффективности вузов за прошлый год 85% наших выпускников успешно находят себе работу.

Но они остаются у нас или все-таки разъезжаются?

Разумеется, априори в Нижегородской области остаются не все. Большинство, конечно, работает в регионе, но, поскольку к нам приезжают абитуриенты со всех концов России, они проходят целевое обучение и потом трудоустраиваются на тех предприятиях, которые их к нам направили.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин постоянно говорит о «промышленной» направленности региона, и о том, что именно это направление сейчас является приоритетным. Вы, как руководитель технического вуза, наверняка отметили, что профессии, которым вы обучаете студентов, снова входят в моду. Существуют ли в рамках НГТУ «эксклюзивные» специальности, которые, можно полагать, будут востребованы в будущем?

Спрос на инженерное образование сегодня — это не мода, а объективная реальность. По сути, все направления подготовки, которые у нас существуют, являются перспективными и востребованными. Могу сказать, что выше всего конкурс на такие направления как электроэнергетика и ядерная энергетика, нанотехнологии, получение высокочистых веществ и радиоэлектроника — чем мы очень довольны, поскольку еще всего лет десять назад учиться на радиотехников мало кто хотел. Между тем, предприятий, где такие специалисты нужны, в Нижегородской области очень много.

Кстати о конкурсе — для вузов одним из показателей является средний проходной балл абитуриентов. Он у вас растет?

На протяжении последних пяти лет средний балл ЕГЭ, с которым к нам поступают абитуриенты, постоянно повышается. В прошлом году среди всех наших студентов он был равен 66. Наибольшая же средняя сумма баллов ЕГЭ — то есть, 280 из 300 возможных — у студентов нашего Института ядерной энергетики и технической физики.

То есть, если набрать за все три экзамена более 200 баллов, то поступить к вам можно, я правильно понимаю?

На ряд специальностей, думаю, да.

Очень часто современное образование сравнивают с советской школой, что, как мне кажется, не совсем корректно — все-таки это разные эпохи. Тем не менее, раньше можно было быть уверенным в том, что ты выучишься на специалиста, затем проработаешь на одном предприятии лет пятьдесят и выйдешь на пенсию. В современном меняющемся мире — особенно часто об этом говорят за рубежом — студентов требуется учить не только основной профессии, но и адаптивным навыкам. Насколько эта тема актуальна для вас, и говорите ли вы об этом со своими студентами?

Для нас этот вопрос, безусловно, актуален: техника и технологии развиваются настолько быстро, что, однажды получив образование по какой-то узконаправленной специальности, в будущем эти специалисты рискуют остаться ни с чем. Поэтому один из принципов, которыми мы руководствуемся — это принцип непрерывного образования на протяжении всей жизни. Помимо базы, у нас есть более специализированная подготовка на профессиональных кафедрах при предприятиях. Времени на то, чтобы в ходе рабочего процесса переучивать выпускников вузов, ни у кого нет — они должны быть сразу готовы к работе и при этом должны всю жизнь совершенствовать свои знания. Поэтому у нас также активно развиваются программы переподготовки специалистов — без этого при создании новых производств никак не обойтись.

А преподаватели готовы менять методики обучения? Поколения студентов меняются, а преподавательский состав, как правило, в основном «стареет» и становится консервативным.

Это не про нас. Педагогический состав НГТУ сейчас «молодеет» — конечно, это не быстрый процесс, и наши преподаватели не совсем юные. Тем не менее, среди них есть и члены РАН, и лауреаты президентской премии молодым ученым — а это на сегодняшний день самый высокий качественный показатель. Понятно, что у каждого направления своя специфика, но мы внедряем новые методы обучения: этот процесс становится все более интерактивным.

Сейчас вся страна живет в парадигме «стратегических» задач, поставленных президентом. Нижегородская область, помимо всего прочего, намерена активно участвовать в реализации нацпроектов «Наука» и «Образование» — а ваш вуз, насколько я понимаю, задействован в обоих. Что конкретно планируется делать в НГТУ?

Мы полностью согласны с президентом в том, что нацпроекты крайне важны для страны, и что нам некогда раскачиваться — что-то делать нужно уже сейчас. По поручению губернатора Глеба Никитина мы готовимся участвовать в нацпроекте «Наука», которым предусмотрено создание в РФ сети научно-образовательных центров мирового уровня. Мы заявили свои проекты, которые могут быть реализованы в нижегородском НОЦ, представили своих индустриальных партнеров, а также обсудили тот объем инвестиций, который мы, как соисполнители работ, можем привлечь. Если заявка Нижегородской области будет одобрена, то мы сможем формировать федеральные целевые программы, заточенные под задачи наших промышленных предприятий. Поэтому важность этого проекта действительно сложно переоценить.

В рамках нацпроекта «Образование» мы будем участвовать в проекте «Учитель будущего» - речь идет о переподготовке школьных учителей физики, математики и информатики и других технических специальностей. Кроме того, существует проект «Успех каждого ребенка», который я бы сказал, заточен непосредственно под нас и направлен на профориентацию детей. В шестом корпусе НГТУ появится центр с высокотехнологичным оборудованием, где мы будем прививать подрастающему поколению интерес к естественным наукам. Это хороший проект, который, я считаю, поможет серьезно развить сферу образования в регионе.

Известно, что наука, как и искусство, мгновенной прибыли не приносит. Иногда для того, чтобы вклад ученых окупился, должно пройти несколько десятков, а то и сотен лет. Тем не менее, никто не будет спорить с тем, что наука — это фундаментальная основа развития общества. Какими научными наработками, какими ноу-хау вы можете похвалиться сейчас?

Как я уже говорил, общая стоимость исследований, выполненных нашими учеными, в прошлом году приблизилась к отметке в миллиард рублей. Кроме ФЦП и правительственных грантов, у нас есть прямые хозяйственные договоры с промпредприятиями.

То есть, то, что создают ваши ученые, потом находит применение в реальном секторе экономики?

Да. При этом, как вы правильно заметили, фундаментальные научные достижения внедряются долго, а предприятия должны получить прибыль от новых разработок за какой-то небольшой временной промежуток. Поэтому сейчас сроки внедрения наших разработок сжимаются, и мы получаем реальный доход от продажи патентов промышленникам.

Кроме того, существует постановление правительства РФ №218, которое направлено на создание новых высокотехнологичных производств на уже действующих площадках. На сегодняшний день нами по этому постановлению заключено уже более шести договоров на сумму более 300 млн руб. каждый.

Мы действительно создаем эти высокотехнологичные производства — поэтому, кстати, и рассуждаем о профессиях будущего со знанием дела. У нас расположены два крупнейших в мире стенда в сфере ядерной энергетики. В сфере микроэлектроники нами выиграно два гранта на создание отечественных микропроцессоров, цифро-аналоговых и аналогово-цифровых преобразователей. Топология этих микросхем современная, и это — заслуга нижегородских ученых. Кроме того, мы разрабатываем сверхчистые газы для микроэлектроники, а в электроэнергетике недавно рекомендовали цикл работ наших ученых по теме «Цифровые автоматические подстанции» на получение государственной премии. Наконец, у нас действует единый центр информационных технологий, который занимается системами радиолокации, а также создана первая в России кафедра воздушно-космической обороны.