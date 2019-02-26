XII международная православная выставка-ярмарка «широкая масленица» вновь приглашает гостей

С 3 по 10 марта 2019 года по благословению Митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия в Нижнем Новгороде на территории выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка» пройдёт XII международная православная выставка-ярмарка «Широкая масленица».

Церемония официального открытия выставки состоится 3 марта в 14.00 в часовне павильона №1 и будет сопровождаться торжественным молебном перед святыней – Казанской иконой Божией Матери в ковчеге из с. Рожново Нижегородской области.

Фото: организаторы мероприятия

В 1 и 3 павильонах Нижегородской ярмарки расположатся более 400 православных и светских организаций из России, Грузии, Израиля, Монголии, Сирии, Черногории, Греции, Беларуси, Украины, Молдавии и Казахстана.

В 1 павильоне гости выставки смогут приложиться к чудотворным иконам, ознакомиться с местночтимыми святынями. Здесь посетителей ожидает широкий выбор предметов культа и искусства, серебряной и золотой утвари, украшений, православной одежды, целебных масел, продуктов для здоровья, литературных православных изданий.

В 3 павильоне будут представлены разнообразные сорта мёда, чая, масло холодного отжима, пряности и специи, кондитерские изделия на любой вкус, молочные продукты, маслины и оливки из Греции, продукты диетического питания.

Фото: организаторы мероприятия

Центральной частью социально-культурного и просветительского раздела выставки по традиции станет VI фестиваль-конкурс «Масленичная седмица», в рамках которого творческие коллективы районов Нижегородской области представят свои интерактивные программы. На уличной площадке Нижегородской ярмарки гостей ожидают театрализованные представления, хороводы, народные забавы, конкурсы, чай из самовара и блины по старинным рецептам. В этом году в программе примут участие семь районов Нижегородской области: Воскресенский (победитель конкурса прошлого сезона), Спасский, Уренский, Ковернинский, Володарский, Дальнеконстантиновский и Ардатовский.

Для всех посетителей в конференц-зале павильона №1 будут организованы бесплатные мастер-классы по гончарному искусству, резьбе и росписи по дереву, лозоплетению, изготовлению сувениров в техниках валяния и декупаж, и другие увлекательные занятия. В павильоне №3 будет работать детская комната. Квест «Ух ты, Масленица!» предложит детям в возрасте от 6 лет выполнить задания на тему Масленицы.

Разнообразием отличается социально-просветительская программа

Фото: организаторы мероприятия

выставки. Ежедневно в часовне выставки в 12:00, 15:00 и 18:00 будут служиться молебны. В конференц-зале павильона №1 все желающие смогут посетить просветительские беседы, лекции и презентации от отделов Нижегородской епархии. Традиционно на выставке посетители смогут бесплатно получить Святое Евангелие (количество ограничено), принять участие в благотворительных акциях: «Улыбнись, малыш» - сбор вещей и предметов гигиены для малышей в трудной жизненной ситуации, «Во здравие и спасение» - бесплатный осмотр посетителей врачами-специалистами, «Народный обед» - раздача продуктовых наборов инвалидам всех групп и многодетным семьям (необходимо предъявить подтверждающий документ).

Фото: организаторы мероприятия

Организаторы: Выставочная компания «Узорочье», Нижегородская епархия РПЦ

Адрес выставки: г. Н. Новгород, ул. Совнаркомовская, 13, Всероссийское ЗАО «Нижегородская ярмарка», павильоны №1 и 3.

Время работы: 3-9 марта - 10:00-19:00; 10 марта - 10:00-17:00.

Справки: 8-930-710-84-23

http://vk-uzor.ru, http://maslenitsa.vk-uzor.ru