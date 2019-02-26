2019-02-26T10:09:54+03:00
Происшествия

«Я думала, метеорит упал!»: На одной из улиц Нижнего Новгорода замкнули и вспыхнули электропровода

Жители близлежащих домов остались без света[видео]
Юлия ИСАЕВА
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Фото: предоставлено "Комсомолке"Фото: предоставлено "Комсомолке"
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Рано утром 26 февраля 2019 года на улице Козицкого в Нижнем Новгороде замкнуло электропровода. Звук был настолько громким, что местные жители подумали, что это был взрыв.

Как сообщили «Комсомольской правде в Нижнем Новгороде» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, инцидент произошел в 4:21.

- Там упал электростолб, который потащил за собой провода, - пояснили в ведомстве.

К счастью, пострадавших нет. По словам очевидцев, пропало уличное освещение, а также свет в ближних жилых домах.

- Я живу на Шишкова. Думала, метеорит упал! Зеленым всё осветило, - рассказала в соцсетях одна из нижегородок.

Чтобы выяснить подробности, "Комсомолка" обратилась в «Межрегиональную распределительную сетевую компанию Центра и Приволжья» (ПАО «МРСК Центра и Приволжья»). Специалисты сейчас выясняют подробности случившегося.

- В районе гаражей рядом с домом №5к1 по улице Козицкого столб упал на электропровода мощностью 10кВ. В результате произошел обрыв трех проводов. Наша бригада с минуты на минуту будет выезжать на место случившегося, чтобы провести восстановительные работы, - рассказали в компании.

В Нижнем Новгороде на улице Козицкого замкнуло электропровода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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