Глеб Никитин поздравил «Торпедо» с победой над «Барысом»

Сегодняшний матч между ХК «Торпедо» и ХК «Барыс» щекотал нервы болельщикам и игрокам с самого начала -шутка ли, нижегородцы играли против фаворита плей-офф, а потому победа нижегородцев была особенно сладка. Не смог пройти мимо нее даже губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, поздравив игроков. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

- Первые две игры показали, что в плей-офф нам попался очень непростой и упорный соперник. Сегодня нашей команде удалось «размочить» сухой счет в серии и по-настоящему порадовать болельщиков, - сказал губернатор. - Впереди еще одна домашняя игра, которая станет очень важной для «Торпедо» и «Барыса». Спасибо всем, кто пришел поддержать любимую команду или болел за нижегородцев у своих экранов!

С первых секунд игра была напряженной с обилием голевых моментов и выяснением отношений «по-мужски». Постараться пришлось и голкиперам обеих команд. Второй период был «урожайным» на удаления. Сначала трижды оставшись на льду в меньшинстве, торпедовцы пропустили шайбу от Мэттью Фрэттина. Затем в формате "четыре на четыре" капитанивший в отчетном матче Денис Баранцев сравнял счет после рикошета от Хенрика Карлссона. Однако в концовке периода Филип Хольм идеальным по точности броском в "девятку" заставил своего соотечественника капитулировать во второй раз.

Третий период тоже не уступал по накалу страстей. В одном из эмоциональных эпизодов Эндрю Кейлоф "залез под кожу" Максиму Семенову, заставив соперника удалиться до конца матча. Добиться успеха в пятиминутке большинства нижегородцам, увы, не удалось. Но в ответственный момент не раз проявил себя Барри Браст. А когда и ему пришлось нелегко, летевшую в свободный угол шайбу блокировал Артем Аляев. И все же игра закончилась победой «Торпедо» - Денис Баранцев перехватил шайбу на "пятаке" и отправил ее в пустые ворота соперника.

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу нижегородцев. Таким образом, счет в серии 1:2 в пользу «Барыса».

Но еще не конец. 4 марта команды вновь встретятся на нижегородском льду.