«Без бутылки отказывались работать»: пенсионерка украла коньяк из магазина ради уборки снега

Если вы зимой, чертыхаясь, пробираетесь через сугробы и клянете сотрудников коммунальных служб – вы еще ничего не знаете о настоящем отчаянии. 70-летнюю Надежду Петрову (имя и фамилия изменены – прим. авт.) из Большеболдинского района Нижегородской области снежные проблемы толкнули на настоящее преступление.

Чтобы избавиться от ненавистных сугробов, окруживших ее дом, женщина решила нанять работников – не самой же с ломом возиться. Но тут возникла неожиданная трудность. Герои метлы и лопаты наотрез отказались трудиться без спиртного допинга.

- Ничего не знаем, бабуль. Ты нам коньячок – мы тебе уборку, - заявили работники.

Дома у Надежды Ивановны алкоголя не оказалось. Но и тратить свои кровные на спиртное пенсионерка не захотела – взяла да украла из магазина бутылочку коньяка объемом 0,25 литра. И тут же попалась, разумеется.

- Размер материального ущерба составил 239,99 рублей. В судебном заседании пенсионерка полностью признала свою вину. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере пятикратной стоимости похищенного имущества – 1199,95 рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе Большеболдинского районного суда.