Автомобиль BMW протаранил остановку в Арзамасе

Серьезная авария, чудом обошедшаяся без жертв и серьезных повреждений, произошла в городе Арзамасе Нижегородской области 23 февраля 2019 года. Автомобиль BMW протаранил автобусную остановку на Комсомольском бульваре. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия.

- BMW врезалась в остановку и запрыгнула на снежную гору, - рассказал один из местных жителей в группе «Весь Арзамас ВКонтакте».

- На взлет шел, говорят, - комментирует Екатерина Доронина.

- Не у всех получается на заднем приводе зимой ездить, - вступился за водителя Александр Мордаков.

- Не первый раз там так летают, в том году тоже так висел один, - вспомнил Дмитрий Салин.

Пострадал ли кто-то в этой аварии, пока не сообщается, но, по предварительным данным, обошлось без жертв. Причины и обстоятельства аварии в настоящее время выясняются.