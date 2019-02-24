2019-02-24T11:44:53+03:00
Происшествия

Автомобиль BMW протаранил остановку в Арзамасе

После аварии иномарка застряла в сугробе
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Автомобиль BMW протаранил остановку в АрзамасеАвтомобиль BMW протаранил остановку в АрзамасеФото: СОЦСЕТИ
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Серьезная авария, чудом обошедшаяся без жертв и серьезных повреждений, произошла в городе Арзамасе Нижегородской области 23 февраля 2019 года. Автомобиль BMW протаранил автобусную остановку на Комсомольском бульваре. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия.

- BMW врезалась в остановку и запрыгнула на снежную гору, - рассказал один из местных жителей в группе «Весь Арзамас ВКонтакте».

- На взлет шел, говорят, - комментирует Екатерина Доронина.

- Не у всех получается на заднем приводе зимой ездить, - вступился за водителя Александр Мордаков.

- Не первый раз там так летают, в том году тоже так висел один, - вспомнил Дмитрий Салин.

Пострадал ли кто-то в этой аварии, пока не сообщается, но, по предварительным данным, обошлось без жертв. Причины и обстоятельства аварии в настоящее время выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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