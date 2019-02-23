Нижегородцы выстроились в гигантскую звезду российской армии

Около тысячи жителей Нижнего Новгорода поучаствовали во флешмобе "Звезда" около парка Победы на Гребном канале 23 февраля. Мероприятие, в ходе которого собравшиеся выстроились в огромную звезду российской армии, было посвящено празднованию Дня защитника Отечества.

- Мы не могли оставить один из самых любимых и почитаемых праздников без внимания. Спасибо землякам, что откликнулись и поддержали нашу идею, - поблагодарил секретарь НРО партии "Единая Россия" Денис Москвин.

Также организаторы праздника подготовили военно-историческую реконструкцию "Между прошлым и будущим", передает пресс-служба регионального отделения партии. Реконструкторы воссоздали фрагмент Рогачевско-Жлобинской наступательной операции войск 1-го Белорусского фронта, которая была проведена в феврале 1944 года под командованием генерала армии Константина Рокоссовского.

Вдобавок ко всему гостей ждали показательные выступления спецназа "Гром" и выставка боевого стрелкового оружия.