2019-02-23T16:06:00+03:00
Общество

Нижегородцы выстроились в гигантскую звезду российской армии

Акция по случаю Дня защитника Отечества прошла на Гребном канале
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородцы выстроились в гигантскую звезду российской армииНижегородцы выстроились в гигантскую звезду российской армии
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Около тысячи жителей Нижнего Новгорода поучаствовали во флешмобе "Звезда" около парка Победы на Гребном канале 23 февраля. Мероприятие, в ходе которого собравшиеся выстроились в огромную звезду российской армии, было посвящено празднованию Дня защитника Отечества.

- Мы не могли оставить один из самых любимых и почитаемых праздников без внимания. Спасибо землякам, что откликнулись и поддержали нашу идею, - поблагодарил секретарь НРО партии "Единая Россия" Денис Москвин.

Также организаторы праздника подготовили военно-историческую реконструкцию "Между прошлым и будущим", передает пресс-служба регионального отделения партии. Реконструкторы воссоздали фрагмент Рогачевско-Жлобинской наступательной операции войск 1-го Белорусского фронта, которая была проведена в феврале 1944 года под командованием генерала армии Константина Рокоссовского.

Вдобавок ко всему гостей ждали показательные выступления спецназа "Гром" и выставка боевого стрелкового оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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