"Слезы и бессилие": Интернет-мошенница "кинула" на деньги молодых мам в Нижнем Новгороде

Около 70 нижегородок стали жертвами интернет-мошенницы, которая представилась Натальей Владимировой. Она создавала группы в соцсетях, где предлагала мамам покупать у нее детские товары по привлекательным ценам. Женщины соглашались и перечисляли деньги на ее банковскую карту, не дожидаясь при этом своих покупок. Теперь обманутые жительницы Нижнего Новгорода, Арзамаса, Балахны, Бора и других городов Нижегородской области, гадают, как вернуть свои деньги.

- Я заказала еще в начале декабря, и началось. Сначала Наталья говорила, что товар придет после январских каникул. Потом объясняла, что заказ будет позднее… - поделилась Ольга Барашина в беседе с "Кстати".

Размер причиненного ущерба у всех разный: кто-то перечислил лже-продавцу 900 рублей, а кто-то и 22 тысячи!

- Я отдала 1540 рублей. Но для меня эта сумма большая, потому что это детские деньги, то есть деньги, которые государство выделяет нам на наших детей, - рассказала Анна Аношина. - Мы их тратим на детей, а в итоге ни памперсов, ни денег.

Чтобы лично поговорить с обидчицей, мамочки приезжали по указанному в соцсетях адресу. Однако дверь в квартиру никто не открыл.

- Вы уже третьи. Все соседку спрашивают, - отмахнулся сосед мошенницы.

Из чего нижегородки сделали вывод: квартира-то съемная!

По словам Ольги Барашиной, которая также попалась на удочку "продавца", многие покупательницы живут исключительно на пособие. Получается, отдали мошеннице чуть ли не последние деньги.

- Прямо слезы и какое-то бессилие! Даже руки опускаются… Не знаешь, куда бежать, - призналась собеседница "Кстати".

Собравшись с мыслями, мамочки написали коллективное заявление в полицию от десяти человек. Однако есть вероятность, что к ним присоединятся и другие обманутые женщины.