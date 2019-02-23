2019-02-23T10:15:58+03:00
Дом. Семья

Ветлужка и Вишёнка поселились в Керженском заповеднике

Самочки прибыли в Нижегородскую область из зоопитомника Московского зоопарка [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: С. СуровФото: С. Суров
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В Керженском заповеднике стало на двух самочек лесного северного оленя больше. Теперь там проживает тринадцать особей, передает пресс-служба заповедника.

Фото: С. Суров

Фото: С. Суров

Девочки Ветлужка и Вишёнка, родившиеся в мае и июне 2018 года под Волоколамском, прибыли в Нижегородскую область из зоопитомника Московского зоопарка. Добирались они в специальных компактных контейнерах. При этом наркоз ни при отлове в питомнике, ни при перевозке не использовался, уточняют специалисты.

Неделю назад животных выпустили в карантинный отсек на кордоне Черноречье. Вольерный комплекс, в котором сейчас находятся самки, площадью 6,5 га. Он разделен на три части с передержками, что позволяет отделить некоторых животных от стада, например, на время карантина.

Фото: С. Суров

Фото: С. Суров

В Керженском заповеднике рассказали, что новые поселенцы чувствуют себя замечательно! Старожилы с ними пока не познакомились, но с любопытством наблюдают за ними через ограждение.

Новые оленухи привезены в регион по программе, реализуемой совместно с Московским зоопарком. Она предусматривает не только обмен генофондом, но и отлов животных в дикой природе для обновления крови для исключения имбридинга.

Кстати, девочки - ровесницы Керженки и Чуба, родившихся в местном заповеднике в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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