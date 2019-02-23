Дзержинский депутат, набросившийся с лопатой на женщину, исключен из местного политсовета

Депутата думы Дзержинска Игоря Крашенинникова исключили из местного политсовета за инцидент на парковке, в ходе которого мужчина набросился на женщину.

"Комсомолка" писала про видео в соцсетях, на котором член местного отделения "Единой России" нападает на женщину с лопатой. По информации в паблике, незадолго до этого якобы произошло небольшое ДТП с участием депутата. Женщина-водитель пострадавшего авто сделала обидчику замечание, на которое он отреагировал агрессивно: схватил лопату и закричал.

Инцидент обсудили на заседании Президиума регионального политсовета партии 22 февраля. Выслушав позицию самого Игоря Крашенинникова, они пришли к выводу, что его поведение неприемлемо. Более того, оно наносит репутационный ущерб партии и не снимает с участника конфликта ответственности за случившееся.

В итоге принято решение о сложении депутатом полномочий члена местного политсовета дзержинского отделения партии, а также полномочий зампредседателя гордумы.

- Наказание суровое, человек лишен всех руководящих должностей, - заявил секретарь НРО партии Денис Москвин. - Мы будем пристально следить за его деятельностью в будущем.

Сам же Крашенинников признал: критика в его адрес обоснованная.

- Никакие человеческие эмоции и мотивы не могут в ответе на хамство быть еще большим хамством. Это неприемлемо. Я приношу свои искренние извинения, - сказал депутат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутат, набросившийся с лопатой на женщину в Дзержинске, извинился за свой поступок

Инцидент будет рассмотрен на заседании президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» (подробности)

Депутат гордумы Дзержинска обматерил женщину и набросился на нее с лопатой из-за ДТП

Инцидент произошел во дворе жилого дома (подробности)