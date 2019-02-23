«Мы родились в зеленых фуражках»: Пять поколений семьи Шмагриных охраняют границы России

Пять поколений хранителей государственной границы, длинный список наград и именная погранзастава - таков итог службы династии Шмагриных из Нижегородской области с 1892 года. Они умудрились стать пограничниками тогда, когда даже самой пограничной службы не было и в помине. Накануне Дня защитника Отечества «Комсомолка» встретилась с теми, кто вот уже почти полтора века держит наши границы на замке.

Когда заставы были пустыми…

В 1892 году Трифон Шмагринский был совсем молодым парнишкой. Выросший в крестьянской семье в Городецком уезде он никогда не видывал ни границ, ни тем более моря - как ни крути, а из города N во все времена было «хоть три года скачи, ни до какого государства не доскачешь». Поэтому когда его направили матросом на канонерскую лодку Военно-морского флота Российской империи, счастью его не было предела. Ну где бы еще он мог и мир посмотреть, и себя проявить?

Основателем династии стал Трифон Шмагринский из Городецкого уезда.Фото: Личный архив героя публикации

- Официально пограничных войск тогда еще не существовало, - объясняет внук Трифона Шмагринского Юрий. - Однако сами обязанности по обороне побережья Балтийского моря мало чем отличались от нынешней службы: вахты, караулы и охрана границ.

За шесть лет на флоте Трифон Михайлович проделал путь от простого матроса до машиниста. Но, увы, продолжить службу ему не удалось - в то время стать офицером простому крестьянину было немыслимым делом. Однако любовь к морю и охране границ он пронес через всю свою жизнь и передал детям. Благо семья у него была большая - две дочери и четверо сыновей.

Послужной лист Трифона Шмагринского сохранился до наших дней.Фото: Личный архив героя публикации

Пятеро против 60 финнов

Воплотить мечту отца об офицерских погонах было суждено только одному сыну - Михаилу. Но сделал он это в самый трагичный период российской истории. Родившийся в 1908 году в деревне Ляпуново Городецкой волости, Михаил по ошибке был записан не Шмагринским, а Шмагриным. На исправление документов денег в крестьянской семье не нашлось. Так и пришлось ему жить под новой фамилией. В 1930 году его призвали в ряды Красной армии, откуда направили на обучение в третью школу пограничной охраны и войск ОГПУ.

- Он был очень смышленым парнем и всегда с легкостью выполнял любое задание, - рассказывает его сын Юрий Шмагрин. - Поэтому продвижение по службе у него было довольно быстрым: в 1936 году ему присвоили звание лейтенанта, в 1938 году - старшего лейтенанта. В это же время он был назначен начальником первой погранзаставы первого погранотряда Карельского округа.

Михаил Шмагрин, остановивший прорыв финских диверсантов, стал настоящей легендой.Фото: Личный архив героя публикации

Сказать, что в те времена на границе было неспокойно - это ничего не сказать. Под конец 1939 года финские диверсанты то и дело совершали вылазки на территорию Советского союза. Провокации с их стороны были обычным делом. 27 декабря стало известно, что в тылу пограничной комендатуры действует отряд из 60 белофинских диверсантов, вооруженных автоматами и пулеметами. Для их обнаружения выдвинулся отряд из четырех пограничников. Возглавил его сам начальник заставы Михаил Шмагрин.

- Ситуация у них была критическая - противник превосходил их численностью в 12 раз, - рассказывает сын героя. - Настигли врага они около озера Касли-Ярви, в девяти километрах от заставы. Вызвать подкрепление не было никакой возможности, но и отпускать финнов с добытыми ценными сведениями было нельзя. Поэтому мой отец решил дать бой противнику силами своего маленького отряда. В той ожесточенной перестрелке он и погиб.

Михаил Шмагрин посмертно был награжден орденом Красного Знамени, а той пограничной заставе было присвоено его имя.

Собственная застава

С тех пор служить на именной заставе своего предка стало доброй традицией в семье Шмагриных. Здесь побывал сын героя Юрий, потом его внук Михаил и, наконец, правнук - Андрей Шмагрин.

Теперь на именной заставе своего предка считают своим долгом послужить все представители династии.Фото: Личный архив героя публикации

- Я проходил срочную службу, охраняя воздушные границы СССР, - рассказывает Юрий Шмагрин. - Но продолжить службу не смог по состоянию здоровья, поэтому офицером так и не стал. Зато смог помочь обороне нашей страны по-другому - был ветераном завода «Красное Сормово», участвуя в создании подводных лодок, а также катеров для Береговой охраны Пограничной службы России.

Его сын Михаил Шмагрин, ставший уже четвертым поколением пограничной династии, тоже внес немалый вклад в процветание известной фамилии. Являясь выпускником Ленинградского суворовского военного училища, Высшего пограничного военно-политического училища имени Ворошилова и Гуманитарной академии вооруженных сил, он зарекомендовал себя как блестящий офицер.

- Сейчас Михаил считается ветераном пограничных войск, - рассказывает Юрий Шмагрин. - Но старается по-своему служить стране: занимается патриотическим воспитанием молодежи, проводит «Уроки мужества». А каждый год мы всей семьей ездим в Карелию на нашу именную пограничную заставу. Для нас это очень важно, тем более что там служил и мой сын Михаил, и мой внук Андрей. Сейчас главная ответственность лежит как раз на Андрее Шмагрине - все-таки он главный продолжатель знаменитой династии. Выпускник Тольяттинского военно-технического кадетского корпуса и Голицынского пограничного института, он служил на своей заставе с 2006-го по 2008 год.

- Конечно, мы гордимся своей семьей и стараемся с честью выполнять все шмагринские традиции, - уверен Юрий Шмагрин. - Надеюсь, что и следующие поколения нашей семьи будут служить в пограничных войсках! Ведь мы все, Шмагрины, рождаемся в зеленых фуражках.

Теперь именем Шмагрина назван даже пионерский отряд в местной школе.Фото: Личный архив героя публикации

МЕЖДУ ТЕМ

У себя на родине в Городецком районе Шмагрины уже давно стали живым символом города. В Городце полным-полно сувенирки со знаменитой династией: именной городецкий пряник, подарочные фигурки героя Шмагрина, буклеты с известными земляками. Одновременно с этим в городе регулярно проходят мероприятия, посвященные подвигу Михаила Шмагрина. В 2012 году в Городецком районе широко отмечали 120-летие со дня образования династии. Там же регулярно проходят «Шмагринские встречи», где выступают ребята со всего района. Но и это еще не все - в Городце именем Шмагрина названы улица, а в Серковской школе - пионерский отряд и музей.

ОФИЦИАЛЬНО

В 2011 году Шмагрин Юрий Михайлович, Шмагрин Михаил Юрьевич и Шмагрин Андрей Михайлович в связи со 120-летием династии получили благодарность комитета Госдумы по обороне за военно-патриотическую работу и пропаганду традиций пограничных войск.