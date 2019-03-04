Прогноз погоды на 4-8 марта в Нижнем Новгороде: борьба зимы и весны

Наконец-то на Нижний Новгород надвигается весна, однако зима тоже не собирается отступать! Сильных морозов больше не предвидится, но столбики термометров будут ползти то вверх, то вниз. В течение всей текущей недели ожидаются дождь и снег, а также температурные качели.

К вечеру понедельника, 4 марта, синоптики прогнозируют до -7 градусов, а ночью – до -6. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью около трех метров в секунду.

Уже утром 5 марта потеплеет до +2. К обеду температура воздуха поднимется еще на пару градусов, а ветер станет теплее, но сильнее: его скорость достигнет семи метров в секунду. После обеда ожидается небольшой дождь.

Среда, 6 марта, будет самым неоднозначным днем на этой неделе. Утром прогреется до +4, к вечеру похолодает до -7, а ночью вообще будет мороз до -10! Ветер будет дуть то с юго-запада, то с северо-запада. В течение дня возможны осадки в виде небольшого снега.

Четверг, 7 марта, будет довольно-таки холодным. С самого утра будет мороз до -10 и солнце. К вечеру начнет немного теплеть, но до нуля столбики термометров не дойдут: застрянут в пределах -3 градусов. Ветер снова будет менять направления: то юго-западное, то западное.

8 марта, в праздничный день, в Нижнем Новгороде ожидается сначала дождь, потом снег. К полудню прогреется до нуля, а к вечеру – до +3. Скорость ветра не превысит пяти метров в секунду.

«Плюсовая» температура продержится все выходные: солнца не будет, а вот небольшой дождь синоптики обещают. Если верить прогнозам, то сильных морозов в Нижнем Новгороде больше не будет. Надеемся!