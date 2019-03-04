Женщина и ее 10-летний сын погибли от отравления угарным газом в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде произошел еще один случай отравления бытовым газом. На этот раз погибли 30-летняя женщина и ее 10-летний сын. Их тела были обнаружены минувшей ночью в квартире дома на Высоковском проезде в Советском районе.

Как сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области, следователи, приехавшие на место трагедии, организовали проверкиу.

Погибшие мать и сын жили на первом этаже в пятиэтажном кирпичном доме. При осмотре места происшествия было установлено, что в квартире имеется газовое оборудование.

Сейчас там работают правоохранители, которые исследуют вентиляционные коммуникации и газовое оборудование. С целью установления причин произошедшего будут назначены судебно-медицинские и технические экспертизы.

По информации, предварительная причина произошедшего: нарушение пользования газовым оборудованием в быту.

Сотрудники СК убедительно просят жителей Нижегородской области строго соблюдать правила пользования газом в быту. Напомним, категорически запрещается самостоятельно переустанавливать, ремонтировать газовые приборы, а при неисправности газового оборудования нужно срочно вызывать работников газовых служб, при этом незамедлительно выключить все газовые приборы.

Напомним, это уже не первый случай отравления газом в Нижегородской области за последние три месяца. 8 февраля в одном из частных домов в поселке Октябрьский городского округа Бор были обнаружены тела двоих человек – 60-летней женщины и ее 58-летнего мужа. Они тоже погибли от отравления бытовым газом. А в начале января в одной из квартир двухэтажного дома на улице Перчанкина в Павлове были найдены тела 34-летней женщины и восьмимесячного малыша. После того, как спасатели вскрыли еще одну квартиру, то обнаружили там еще одного погибшего – 44-летнего мужчину. В обеих квартирах находились газовые колонки.