2019-02-27T17:59:59+03:00
Общество

В Сормовском районе Нижнего Новгорода прошли общественные слушания по проекту низконапорного гидроузла

В них приняли участие больше 160 человек
Эльвира ОСИПОВА
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В Сормовском районе прошли общественные слушания по проекту низконапорного гидроузла.В Сормовском районе прошли общественные слушания по проекту низконапорного гидроузла.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Сормовском районе Нижнего Новгорода 25 февраля прошли общественные слушания по предварительной оценке воздействия на экологию при строительстве низконапорного гидроузла. На них собралось больше 160 человек.

В основном, люди спрашивали о будущем своих домов и садовых участков, а также влиянии на Копосовскую дубраву и расположенные на территории района кладбища. Со своей стороны региональное министерство сформировало позицию по ряду экологических вопросов, связанных со строительством гидроузла. Прежде всего, речь идет о компенсации озеленения, мероприятиях по инженерной защите и состоянии расположенных рядом памятников природы. По большинству экологических вопросов сормовичи и представители правительства Нижегородской области высказали одинаковые опасения.

- Мы не услышали ответы на многие вопросы, в том числе на те, которые губернатор Нижегородской области Глеб Никитин озвучивал на встрече с заместителем министра транспорта РФ, руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Юрием Цветковым, - напомнил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов. - Нас интересует, как строительство гидроузла скажется на каждом конкретном домовладении. Глава региона настаивает на том, чтобы по каждому населенному пункту были отражены конкретные мероприятия, доведены до жителей и до региональных властей.

По словам Сергея Морозова, региональное правительство приложит все усилия для того, чтобы все замечания были учтены проектировщиком в окончательном документе, который будет вынесен на государственную экспертизу. В то же время выступающим с резкими заявлениями депутатам от Балахны заместитель губернатора предложил перейти от голословной критики к проработке совместно с заказчиком и правительством региона конкретных мероприятий, которые бы помогли улучшить уже сложившуюся довольно сложную ситуацию с подтоплениями территорий для населения.

- Итоги общественных слушаний станут базой, на основании которой правительство Нижегородской области намерено продолжить переговоры с заказчиком гидроузла, - заключил Сергей Морозов. - Правительство настаивает на том, чтобы окончательный проект был также вынесен на обсуждение жителей.

Напомним, ранее Глеб Никитин и Юрий Цветков поручили заказчику, проектировщику и представителям областного правительства принять активное участие в общественных обсуждениях проекта будущего строительства и детально разъяснить жителям комплекс мер, предпринимаемых для сокращения влияния водохранилища на гидрологическую ситуацию в районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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