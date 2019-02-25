Встреча в Каннах, перелеты на рыбалку и чехарда с участками: Экс-мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин дал показания по поводу миллионной взятки

В Нижнем Новгороде вот уже третий месяц продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы города Олега Сорокина. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и соучастии в похищении человека. Вместе с градоначальником на скамье подсудимых находятся бывший глава отдела криминальной разведки ГУ МВД по Нижегородской области Евгений Воронин и оперуполномоченный Роман Маркеев.

Сказать, что дело идет со скрипом – это ничего не сказать. Многочисленные жалобы на ход заседания поступают с обеих сторон. Если обвинение негодует на попытки затягивания судебного процесса, то защита – на массу чинимых им сложностей и ограничений. Чтобы хоть как-то ускориться, заседания идут с девяти утра до семи вечера пять дней в неделю. И вот, наконец, суд приступил к допросу обвиняемых. Первым держать ответ взялся сам бывший градоначальник Олег Сорокин. И тут же рассказал немало интересного.

Дружба с Мансуром Садековым

По версии следствия, в 2012 году Олег Сорокин попросил своего знакомого Мансура Садекова передать взятку в размере 1 миллиона долларов к компании «Вектрон» в обмен на отзыв иска, предъявленного к компании «Инградстрой». Ее учредителем является ООО «Старт-Строй», на 60% принадлежащее супруге Олега Сорокина Эладе Нагорной. В своих показаниях в суде Олег Сорокин признал, что уже много лет дружит с Мансуром Садековым. Однако общего бизнеса у них никогда не было. Знакомые с середины 2000-х годов, они вместе летали на рыбалку, ходили друг к другу на Дни рождения, довольно тесно общались.

Встреча в Каннах

Однако в центре внимания следствия оказались не совместные рыбалки, а одна-единственная встреча в Каннах, на которую Садеков пришел вместе со своим партнером Евгением Ханом. В это время там как раз проходила международная выставка MIPIM, посвященная строительству, на которую приехал и тогдашний глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин. По его словам, Мансур Садеков представил ему Хана как потенциального инвестора в строительную отрасль. Вот только куда именно вложить деньги, тот пока не знал. Да и предложений по планировке у него не было.

- Но я все равно решил встретиться с ним, так как город был заинтересован в инвесторах, - объясняет Олег Сорокин. – Все деньги от продажи участков на территории города шли в городской бюджет. Поэтому моя задача как главы города состояла в том, чтобы обеспечить инвесторам комфортные условия.

Подмена участков

По версии следствия, предметом разговора между Евгением Ханом, Мансуром Садековым и Олегом Сорокиным был участок площадью 453 га в районе деревни «Новая Кузнечиха». Однако сам бывший градоначальник уверяет, в тот день в отеле «Маджестик» обсуждалась судьба небольшого участка площадью 12 га на улице Украинской.

- Я ему предложил именно этот участок без обременения, - уверяет Олег Сорокин. – Так и сказал: если хотите быть инвестором, подавайте заявку на аукцион. – Если будут какие-то проблемы, то можете жаловаться.

Жалобы в ФАС

Вскоре после этого на аукцион по улице Украинской была подана жалоба в федеральную антимонопольную службу. Сделала это московская компания «Вектрон», которую и представлял Евгений Хан. Причем в самом аукционе она даже не участвовала.

- Победителем аукциона тогда стала компания СУ-155, - вспоминает Олег Сорокин. – Когда я встречался с Садековым и Ханом в Каннах, я даже не знал, что жалобу в ФАС подала именно компания «Вектрон». Как оказалось, она тогда занималась именно тем, что подавала жалобы, не являясь участником аукциона. Этим они искусственно создавали почву для вымогательства и рейдерства.