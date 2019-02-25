«Какой эффектный прыжок!»: Нижегородец застукал дикую лису во время охоты

Прогуливаясь в окрестностях Балахны, нижегородец повстречал рыжую красавицу. Достал телефон и запечатлел на камеру, как та выслеживала добычу, а в конце эффектно нырнула в сугроб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/693881" frameborder="0"></iframe> Житель Балахны снял на видео охотящуюся за мышами лисицу.

- Порадовался, что в дикой природе еще есть такие животные, - сообщил Антон Воронец в соцсетях.

Опубликованное видео с охотящейся лисицей умилило большинство подписчиков.

- Какая красавица на охоте за полевками. И выслушивает их! Класс. Как «В мире животных», - прокомментировала Светлана Жучкова.

- Какой эффектный прыжок, - отметила Лия Гейбах.

- Мышкует, рыжая. Сам наблюдал такую картину. Забавное зрелище! И, что интересно, редко промахивается, - добавил Сергей Торопов.

При этом некоторые предположили, что животное заражено бешенством, раз так близко подошло к нижегородцу. Но защитники лисы обратили внимание на то, что ей нет никакого дела до человека.

- Красавица какая. Почему она сразу стала бешеной? Она не к людям идет, а на охоту. Снега много в лесу, вот они выходят, - написала Наталья Пиняева.

Между тем на сайте Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Нижегородской области и Республике Марий Эл сообщается, что до 31 марта 2019 года введен карантин по бешенству животных в деревне Редькино Городецкого района. Причиной послужило обнаружение зараженной лисицы, контактировавшей с человеком. А вот в поселке Вахтан городского округа Шахунья карантин по бешенству введен из-за больных бешенством собаки и кота. Кстати, недавно карантин продлили до 22 апреля.

СПРАВКА «КП»

Бешенство - остропротекающая вирусная болезнь, опасная для всех теплокровных животных и человека. Повышенной чувствительностью к возбудителю бешенства отличаются дикие хищники семейства собачьих (лисица, енотовидная собака, волк, шакал, песец) и семейства куньих, а также летучие мыши, мангусты и другие виверровые, грызуны некоторых видов и домашняя кошка. Чувствительность человека, собаки, крупного рогатого скота, овец и коз, лошадей определяется как умеренная, средняя.

Среди диких хищников бешенство распространяется так же, как среди собак, - вирус передается при укусах. Инкубационный период варьирует в пределах от нескольких дней до года и более, но чаще всего составляет три-шесть недель. Его продолжительность зависит от тяжести и локализации нанесенных укусов, степени устойчивости покусанного животного, вирулентности и количества внесенного в раны вируса. У молодняка срок инкубации обычно короче, чем у взрослых животных.

К сожалению, эффективных средств терапии пока нет. Заболевших животных немедленно изолируют и убивают, поскольку их передержка связана с риском заражения людей.