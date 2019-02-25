Афиша Нижнего Новгорода с 27 февраля по 6 марта: Кристина Орбакайте, Сергей Бурунов и премьера фильма «Кадавр»

КИНО

УЖАСЫ, ТРИЛЛЕР, ДЕТЕКТИВ (США)

«Кадавр»

В результате жуткого обряда экзорцизма погибает молодая девушка. Через некоторое время в один из моргов попадает неопознанное обезображенное тело, а на ночном дежурстве сотрудница сталкивается с необъяснимыми и леденящими душу явлениями: в одно из мертвых тел вселяется некая сущность. (18+)

Режиссер: Дидерик Ван Ружен. В ролях: Шэй Митчелл, Грэй Дэймон, Кирби Джонсон, Ник Тун, Луис Хертэм, Стана Катик и другие.

С 28 февраля в кинотеатре «Арлекино» (Советская площадь, 5); тел. 202-98-98

Билеты: уточняйте по телефону

КОНЦЕРТЫ

Гарик Сукачев: «59:59»

Концерт Гарика Сукачева, на котором он представит грандиозное шоу и расширенную программу «59:59», откроет обновленный «Юпитер». Участие в выступлении примут Сергей Галанин и Сергей Воронов. Как отмечают организаторы, концерты Сукачева - редкое и ожидаемое событие для всех меломанов. Эксцентричный и провокационный, его любят и респектабельные отцы семейств, и молодое поколение. Каждый раз зритель попадает на совершенно убойное действо - феерию музыки, веселья и угара. (18+)

1 марта, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 2400 - 2800 рублей

Стас Пьеха: хиты и премьеры

Творческая биография молодого певца богата замечательными выступлениями, яркими композициями, престижными музыкальными премиями и высокими достижениями. Где бы ни выступал Стас Пьеха, все его концерты проходят блестяще, на высоком профессиональном уровне. Красивый бархатный тембр его баритона каждый раз рассказывает зрителю новую историю, открывает тайны человеческих взаимоотношений. В концерте будут звучать самые известные хиты и новые композиции, которым еще только предстоит завоевать любовь слушателей. (12+)

1 марта, 19.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-71-71

Билеты: 1800 - 2800 рублей

«Чтение мыслей» с Сергеем Буруновым

Проект «Чтение мыслей» Сергея Бурунова и Александра Маленкова - это новый формат, смесь стендапа, литературных чтений, театра и кино, интерактивное представление, в котором юмористические монологи перемежаются общением с публикой и видеороликами. Помимо искрометных скетчей главреда журнала Maxim Александра Маленкова, зрители увидят фрагменты фильмов Сергея Бурунова, услышат личные истории со съемочной площадки, а также смогут в режиме онлайн задавать вопросы артисту и автору. (16+)

2 марта, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 1500 - 3000 рублей

Camerata Sinfonica. Концерт для квартета

Впервые в Нижнем Новгороде будут исполнены Концерт для струнного квартета и оркестра Луи Шпора и Concerto grosso Си-бемоль мажор Георга Фридриха Генделя в переложении Арнольда Шенберга. Также в концерте прозвучит Концерт для струнного квартета и оркестра Богуслава Мартину. Солисты: Владимир Добровольский (скрипка), Карина Кузьмина (альт), Анастасия Шмыга (скрипка) и Вера Вьюшина (виолончель). Камерный ансамбль солистов Camerata Sinfonica под управлением Александра Скульского. (6+)

2 марта, 18.30

Нижегородская филармония, Кремль, корп. 2; тел.

Билеты: 400 - 500 рублей

Кристина Орбакайте: Шоу мирового уровня

Одна из самых востребованных российских певиц привезет в Нижний Новгород свое новое шоу мирового уровня с высокотехнологичными спецэффектами, оригинальной постановкой и новыми версиями любимых песен. Кстати, костюмы для шоу были созданы в Лос-Анджелесе лауреатом премии «Эмми». (12+)

4 марта, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 1500 - 6000 рублей

Иеромонах Фотий. Посвящается 33-летию

Самый необычный монах современной России, достигший признания у профессионалов и заслуживший любовь миллионов людей, выступит в городах России с сольными концертами рамках большого праздничного тура, приуроченного к 33-летию музыканта. В программу войдут песни на русском, английском, итальянском, французском, испанском, грузинском и других языках. (0+)

4 марта, 19.00

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87

Билеты: 1600 - 2500 рублей

На сцене - Олег Митяев!

Миллионы людей знают имя автора и исполнителя песен, лауреата национальной премии «Овация» и «Золотой Остап», народного артиста России и члена Союза писателей Олега Митяева. По словам слушателей, многие песни популярного барда помогают им жить, любить, замечать вокруг себя прекрасное, да просто пережидать ненастье в душе и в природе. В Нижнем Новгороде Олег Митяев выступит с Родионом Марченко и Леонидом Марголиным. (6+)

4 марта, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 1600 - 2900 рублей

Елка. Большой тур 18/19

Как это ни парадоксально, но такой гастрольный формат у певицы, уже десять лет занимающей лидирующие позиции всех возможных топ-чартов, впервые.

Музыкальная деятельность Елки прочно ассоциируется с безупречным качеством, а потому позволить себе «туры ради туров» певица не могла. Выступая на одной из главных площадок страны каждый из года в год, Елка понимала: тур должен быть технически оснащен звуком и светом ничуть не меньше, чем в Москве. Сегодня это, наконец, произойдет. (0+)

19 марта, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел.

Билеты: 1500 - 4500 рублей

Любовь Успенская. Драйв, стиль и творческая индивидуальность

Эту артистку узнают с одной спетой строчки: настолько ярко она делится со слушателями своим глубоким мироощущением, внутренним поиском, тончайшим восприятием любви. Голос Успенской с характерной хрипотцой, лирические, цепляющие за душу тексты песен, приятные и легко запоминающиеся мелодии - неизменная составляющая успеха хитов «Люба-Любонька», «К единственному нежному», «Лети, моя девочка», «Карусель», «Пропадаю я» и многих других. Услышать их можно будет на концерте в Нижнем Новгороде. (12+)

6 марта, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 1800 - 3200 рублей

Ирина Богушевская. «В моей Вселенной»

Песни Ирины Богушевской - это не только и не просто исполнительницы, но и автора большей части своего репертуара. Ее новая программа «В моей Вселенной» включает и шлягеры в духе театрального джазового кабаре, и новые баллады, и даже магию, потому что выстроена по канонам волшебного путешествия. Героиня проходит через череду испытаний, попадает на темную сторону, но возвращается оттуда с эликсиром жизнелюбия, которым готова делиться со зрителями. (6+)

6 марта, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 800 - 2200 рублей

СПЕКТАКЛИ

Михаил Башкатов в спектакле «Когда наступит завтра»

Спектакль по пьесе Луиджио Лунари «Трое на качелях» - динамичная комедия, события в которой происходят в наши дни и заставляют задуматься о неслучайности происходящего вокруг. Трое героев не знакомы между собой, но оказываются в одном месте, в одно и то же время, хотя и с разными целями. И пока они выясняют друг с другом, кто же ошибся дверью, появляется четвертый… Кто же он? В ролях: Виктор Логинов/ Дмитрий Исаев, Константин Юшкевич, Михаил Башкатов и Игорь Ларин. (16+)

5 марта, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 800 - 3000 рублей

«Обед для грешников». Татьяна Кравченко и Оскар Кучера

У молодого директора лондонского офиса транснациональной компании проблема: на переговоры приезжает его американский босс, придерживающийся весьма строгих моральных принципов. Всех своих подчиненных, не живущих в законном браке, он увольняет без промедления. Возлюбленная героя, давно ожидавшая предложения руки и сердца, наотрез отказывается изображать супругу и со скандалом уходит. Кто-то должен сыграть роль жены! Пойти на такое смогла лишь домработница, которая в два раза старше жениха…

В ролях: Татьяна Кравченко, Александр Пашутин, Оскар Кучера, Светлана Лакай, Александра Прокофьева и Мария Кононова. (16+)

5 марта, 19.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-71-71

Билеты: 700 - 2500 рублей

ВЫСТАВКИ

«Мода и вымысел»

Мультимедиа Арт-музей (Москва) и Волго-Вятский филиал ГЦСИ в составе РОСИЗО представляют выставку Джана Паоло Барбьери «Мода и вымысел».

Все 70 работ демонстрируют силу красоты и многообразие произведений искусства, вдохновивших автора. Отсылки к творчеству Эрнста Любича, Альфреда Хичкока, Винсента Миннелли или Майкла Кертиса воссоздают в кадре Барбьери атмосферу культовых кинокартин и рождают утонченность, неподвластную времени.

Имя Барбьери, одной из ключевых фигур в мире моды, сегодня неразрывно связано с известными кутюрье: для Valentino, Armani, Versace, Gianfranco Ferré он создал немало громких рекламных кампаний и культовых снимков. Занимаясь рекламными кампаниями и выполняя заказы самых престижных международных изданий, Барбьери не останавливал художественных поисков и продолжал создавать портреты, работать с обнаженной натурой, татуажем. Его последнее увлечение - натюрмортная фотография.

Воплощая в фотографиях свое видение красоты и элегантности, Джан Паоло Барбьери получил множество наград, его работы опубликованы в многочисленных изданиях, важнейшие музеи мира регулярно проводят его выставки. (12+)

С 7 марта

Арсенал, Кремль, корп. 6; тел. 422-45-54

Билеты: 200 рублей - обычный, 100 рублей - льготный

«Творцы атомного века»

Выставка является одним из этапов многолетней и кропотливой работы по музеефикации научного и материального наследия атомной отрасли, посвящена научным открытиям и достижения в фундаментальной науке, основана на материалах одного из старейших научных радиологических учреждений страны - Радиевого института. Он был основан в 1922 году по инициативе и под руководством академика В. И. Вернадского путем объединения всех имевшихся к тому времени в Петрограде радиологических учреждений.

Выставка организована по проблемно-тематическому принципу. В основе такого подхода - воссоздание на документальной основе подлинной обстановки и атмосферы, в которой происходили значительные события отечественной науки.

Экспозиция посвящена инновациям, получившим широкое научное и общественное звучание. На ней представлены книги, отчеты, научные труды, исторические фотографии, мультимедиа-инсталляции, образцы научного и лабораторного оборудования, архивные фото- и кинодокументы из фондов АО «Радиевый институт им. В. Г. Хлопина», специализированного музея урановых руд АО «ВНИИХТ», Российского государственного архива социально-политической истории, Государственного архива РФ, Архива РАН и Российского государственного архива кинофотодокументов. (0+)

По 24 марта

Художественный музей, Кремль, корп. 3; тел. 439-15-40, 439-13-73

Билеты: уточняйте по телефону