Нижегородская «училка» напомнила Максиму Галкину и Арине Шараповой правила русского языка

Учительница русского языка и блогер Татьяна Гартман продолжает разбирать ошибки российских телеведущих. Героями нового выпуска шоу «Училка vs ТВ» на YouTube-канале стали Максим Галкин, Арина Шарапова, Антон Долин, Артем Шейнин и Настасья Самбурская.

«Человека выдают два обстоятельства: если он неправильно ставит ударения в словах и задает глупые вопросы», - сказала героиня Ирины Муравьевой в фильме «Москва слезам не верит».

Нижегородская "училка" прошлась по Максиму Галкину и Арине Шараповой.Учительница русского языка подготовила новый выпуск своего "грамотного" шоу

- Золотые слова! - считает «училка». - Неправильные ударения, действительно, выдают. Вот и выдали эти самые ударения Максима Галкина в программе «Сегодня вечером» на Первом канале.

- Вы на ходу что-то лепите, а люди с этим ходят всю жизнь как с библейским догмАтом, - выдал известный телеведущий.

Однако правильно говорить «дОгмат», ведь проверочное слово «догма».

Проштрафился и кинокритик Антон Долин в программе «Вечерний Ургант». Он неправильно произнес слово «новорОжденная», хотя в этом слове есть буква «ё», а, значит, с ударением проблем быть не должно. Проблемы у знатока кино возникли и со словом «вручат», которое он произнес так: «врУчат».

- Вспоминаем сразу песенку из мультфильма: «Подарок сразу врУчат, а, может быть, вручАт». Я бы даже немного переделала: «Подарок сразу врУчат», а правильно - вручАт!» - заявила нижегородка Татьяна Гартман.

Проблемы с ударениями выявлены у ведущей программы «Десять фотографий. Владимир Васильев» Арины Шараповой.

- В двадцать четыре года получил титул «Лучший танцовщИк мира в балете»… - произнесла Шарапова, представляя героя нового выпуска.

- «Лучший танцовщИк» - титул сомнительный, а вот «танцОвщик» было бы верно, - обратила внимание «училка».

«Порадовал» новой ошибкой ведущий шоу «Время покажет» Артем Шейнин, который в ходе передачи несколько раз произнес слово «факелами» с ударением на вторую «а».

- В слово «факел» - ударение всегда на «а» в корне! - возмутилась блогер. - Тот же принцип со словами «бант», «торт», «плинтус». Ударение неподвижное!

Напоследок «училка» прошлась по ведущей «Ревизорро» на «Пятнице» Настасье Самбурской.

- Открытая свеклА, открытое масло. Момент очень неприятный, - заключила ведушая.

- Да, момент неприятный. И хотя Настасья делает важное дело, русский язык знать все-таки необходимо. Особенно когда речь идет о продуктах, про которые говорит, - считает учительница.

Татьяна Гартман напомнила, что в старину говорили «свеклА», но сейчас правильно говорить «свёкла» и никак иначе!