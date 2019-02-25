«Я не хотел оскорбить вашу нацию»: Жених, станцевавший лезгинку около вечного огня в Арзамасе, извинился за свой поступок

20 февраля 2019 года в соцсетях появилось видео, которое спровоцировало настоящий скандал. В Арзамасе шумная компания сыграла свадьбу рядом с Вечным огнем. Молодые люди заехали на автомобилях к мемориалу, а потом станцевали там лезгинку.

Кадры разлетелись по всему Интернету, а правоохранители проводят по данному факту проверку. Водителям кортежа уже грозит штраф за нарушение правил дорожного движения.

Спустя три дня главный виновник торжества – жених – записал видео-обращение и принес свои извинения жителям Арзамаса и всей России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/693255" frameborder="0"></iframe> Лезгинка у Вечного огня.Соцсети

«Друзья попросили меня станцевать красивый танец с женой»

- У меня была цыганская свадьба. Мы приехали почтить память погибших в Великой Отечественной войне. За свои поступки мы хотим принести глубочайшие извинения и в честь праздника, склонивши голову, возложить цветы, - сказал мужчина на камеру. Рядом с ним стояли еще восемь человек, присутствовавшие на свадьбе.

После этих слов молодые люди идут к тому самому Вечному огню, рядом с которым устроили танцы, и кладут гвоздики. Они склонили голову и несколько секунд постояли молча у мемориала.

Затем жених решил рассказать всем, что произошло в то утро 20 февраля.

- Мы с женой и гостями сфотографировались и пошли к машинам. В тот момент заиграла музыка. Друзья попросили меня станцевать красивый танец с женой. И я танцевал на этом месте, - признался молодой человек. После этого он еще раз извинился.

- Я никого не хотел задеть и оскорбить вашу нацию. Приношу глубочайшие извинения, - заявил молодожен.

«Поздно извиняться»

Мнения нижегородцев по поводу этого обращения разделились: одни решили, что это достойно уважения, а другие отнеслись скептически.

- Уже поздно извиняться, - считает Андрей Бирюков.

- Никогда ни поздно! Извинились же! Молодцы. Не каждый русский так сможет извиниться, - ответила ему Мария Жаркова.

- Если бы их на камеру никто не снял, они бы и не поняли, что совершили глупость. Дело не в том, что они осознали, а в том, что их заставили извиниться. Изначально никто в группе гостей на свадьбе не подумал и не понял, что они совершают некрасивый поступок, - прокомментировал Илья Комяков.

- Нужно уметь прощать! Не у каждого хватить сил и храбрости на извинения! – высказалась Катерина Большакова-Игошина.

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