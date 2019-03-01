Звезда чемпионата мира по футболу-2018, уроженец Нижнего Новгорода Денис Черышев сыграет за «Валенсию» в финале Кубка Испании. 28 февраля команда победила «Бетис» со счетом 1:0.

Черышев играл на поле в течение 23 минут. Он вышел во втором тайме на замену Родриго, забившему победный гол в этой игре.

Соперником «Валенсии» в финале Кубка Испании станет «Барселона». Нижегородец сыграет против Месси. Матч состоится 25 мая 2019 года в Севилье.

Черышев уже поделился радостной новостью со своими подписчиками в Инстаграме. Он выложил фото с командой, которое подписал «Команда!!! Вместе до конца!». Поклонники сразу начали желать футболисту удачи и победы.

- Молодцы, поздравляю с победой. Еще осталось Барселону победить, и будет совсем отлично, - написал в комментариях mariiapyzho.

cheryshev90 Денис Черышев сыграет против Месси в финале Кубка Испании

- Ден, давай хет-трик в финале, - пожелал tsirulnikevgenii8.

- Поздравляю с выходом! Возьмите кубок! - добавил timon2906.

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