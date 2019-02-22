2019-02-22T13:36:27+03:00
Общество

С «Ростелекомом» компьютер - под надежной защитой

Эльвира ОСИПОВА
Поделиться:
С «Ростелекомом» компьютер - под надежной защитойС «Ростелекомом» компьютер - под надежной защитой
Изменить размер текста:

Сегодня в интернет выходят все - от маленьких детей до бабушек и дедушек. Начинающие пользователи сети не подозревают, что на каждой второй веб-странице их поджидает компьютерный вирус. Да и опытный юзер, бывает, теряет бдительность и нечаянно загружает замаскированный троян. Новая акция «Надежная защита» поможет абонентам «Ростелекома» избежать последствий кибератак.

Мы живем в расцвет киберэпидемии, и статистика это подтверждает. В прошлом году «Лаборатория Касперского» зафиксировала более 21,5 млн уникальных вредоносных объектов и отразила почти 2 млрд атак на компьютеры пользователей. 5,6 млн ПК были атакованы майнерами, 765 тыс. - шифровальщиками, еще 830 тыс. - специальными программами для кражи средств через онлайн-доступ к банковским счетам .

В помощь клиентам «Ростелеком» запустил акцию «Надежная защита». В течение 30 дней интернет-абоненты компании смогут бесплатно пользоваться антивирусом Касперского на двух устройствах.

После активации сервиса каждый выход в сеть станет защищенным. Специальные функции оградят пользователей от программ для кражи денег и позволят безопасно работать с интернет-банками, вводить персональные данные, например в онлайн-магазинах, а также защитят от взлома веб-камеру. При этом компоненты Kaspersky Internet Security не повлияют на скорость отклика операционной системы. Иными словами, абоненты забудут о торможении компьютера во время работы антивируса.

По завершении промопериода от подписки можно либо отказаться, либо продлить лицензионную защиту персональных устройств. Настроить опцию легко в личном кабинете. Стоимость услуги с 31-го дня - чуть больше 4 рублей в сутки. Согласитесь, небольшая плата за уверенность, что личными данными не завладели злоумышленники.

Среди прочих достоинств акционного предложения «Ростелекома» - экономия времени на обновлении антивируса и продлении лицензии, а также удобство оплаты услуг по единому счету.

Подробнее об акции «Надежная защита» можно узнать по бесплатному телефону 8 800-1000-800 или в офисе продаж и обслуживания компании.

Пусть интернет-прогулки будут под надежной защитой!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Михаил Першин: «На сегодняшний день в судостроении дефицит специалистов»
Гендиректор ПАО «Завод «Красное Сормово» в программе «Герои Волги» рассказал о кадровой работе, «бережливом» производстве планах по развитию экспорта и участии в подготовке к юбилею Нижнего Новгорода
Новости 24
Праздничную подсветку включат на нижегородской телебашне к 23 февраля
Движение трамваев №3 и №21 полностью восстановлено
Нижегородское «Торпедо» сразится с московским «Динамо» 22 февраля
Шесть московских авиарейсов совершили посадку в Нижнем Новгороде из-за снегопада
Глеб Никитин поручил принять меры по борьбе с последствиями снегопада
В Нижегородской области появился штаб для бесперебойного проведения полевых работ
34-летний мужчина погиб на пожаре в Краснобаковском районе
Более 360 снегоуборочных машин работают сейчас на улицах Нижнего Новгорода
В Дальнеконстантиновском районе осудили депутата-браконьера, охотившегося на кабанов
Прокуратура выявила нарушения при уборке снега в нескольких городах Нижегородской области
Нападающий «Спартака» Денис Давыдов перешел в ФК «Нижний Новгород»
Платная круглосуточная парковка открылась рядом с Московским вокзалом в Нижнем Новгороде
Названы улицы Нижнего Новгорода, с которых будут вывозить снег в ночь на 22 февраля
Детский лагерь «Искра» передадут в собственность Нижнего Новгорода
Движение большегрузов будет ограничено во время жары в Нижегородской области
Жителя Нижегородской области задержали за ложное сообщение о минировании школы
Нижегородские предприниматели получили более полумиллиарда рублей в виде госпоручительства для банковских кредитов
Глеб Никитин: «День защитника Отечества - народный праздник!»
Нижегородцы направили в ГЖИ более 1200 жалоб на сосульки
Пьяный водитель пытался дать взятку полицейскому в Ленинском районе