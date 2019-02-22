2019-02-22T13:36:27+03:00
Общество

Крепостная стена из снега появилась во дворе на проспекте Ленина

Таким образом нижегородский дворник решил спрятать грязные сугробы [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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С помощью лопаты и баллончиков с краской мужчина превратил кучу снега в крепостную стену. Фото: https://vk.com/novgorod_52С помощью лопаты и баллончиков с краской мужчина превратил кучу снега в крепостную стену. Фото: https://vk.com/novgorod_52Фото: СОЦСЕТИ
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Дворник Александр Анетченко в Ленинском районе Нижнего Новгорода оказался настоящим творцом! С помощью лопаты и баллончиков с краской мужчина превратил образовавшуюся на тротуаре кучу снега в крепостную стену. Очевидцы запечатлели процесс на камеру мобильного телефона и выложили в соцсети.

С помощью лопаты и баллончиков с краской мужчина превратил кучу снега в крепостную стену. Фото: https://vk.com/novgorod_52 Фото: СОЦСЕТИ

С помощью лопаты и баллончиков с краской мужчина превратил кучу снега в крепостную стену. Фото: https://vk.com/novgorod_52Фото: СОЦСЕТИ

Местные жители креатив оценили и который день благодарят изобретательного дворника за хорошее настроение и красивый вид во дворе.

- Премию ему выдать за добросовестный труд! Пусть другие дворники берут с него пример, - прокомментировала Татьяна Якунина.

- Это дома № 57 корпус 2, № 59 корпус 3 и № 59 корпус 4 по проспекту Ленина. Там, действительно, отлично убирают. И около близлежащих домов тоже сплошной асфальт, - сообщил Александр Анатольевич.

С помощью лопаты и баллончиков с краской мужчина превратил кучу снега в крепостную стену. Фото: https://vk.com/novgorod_52 Фото: СОЦСЕТИ

С помощью лопаты и баллончиков с краской мужчина превратил кучу снега в крепостную стену. Фото: https://vk.com/novgorod_52Фото: СОЦСЕТИ

Правда, некоторым все же творение дворника показалось сомнительным.

- Ага, а потом вся эта гадость из баллончиков будет у вас на тротуаре. Снег выпадет, и ничего не будет заметно. Зато летом на этом месте у вас, возможно, будет проплешина, а не газон. Или ваши собачки и кошечки покушают краску и помрут, - высказался Вячеслав Жихарев.

Но справедливости ради стоит отметить, что положительных отзывов о крепостной стене гораздо больше негатива.

С помощью лопаты и баллончиков с краской мужчина превратил кучу снега в крепостную стену. Фото: СОЦСЕТИ

С помощью лопаты и баллончиков с краской мужчина превратил кучу снега в крепостную стену.Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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