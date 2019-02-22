2019-02-22T11:18:40+03:00
Общество

«ЛУКОЙЛ–Нижегороднефтеоргсинтез» и администрация Кстовского района поздравили ветеранов с Днем защитника Отечества

В рамках поздравления 47 ветеранам Кстовского района были вручены памятные подарки
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«ЛУКОЙЛ–Нижегороднефтеоргсинтез» и администрация Кстовского района поздравили ветеранов с Днем защитника Отечества«ЛУКОЙЛ–Нижегороднефтеоргсинтез» и администрация Кстовского района поздравили ветеранов с Днем защитника Отечества
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21 февраля в канун празднования Дня защитника Отечества заместитель главы Кстовского муниципального района Леонид Стрельцов, директор районного управления соцзащиты Татьяна Гришина и заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» по связям с общественностью Антон Гребень поздравили ветеранов Кстовского района с Днем защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Одним из важных визитов стало поздравление с наступающим праздником кстовчанина, участника войны Николая Михайловича Егорова, посвятившего 30 лет своей жизни нефтеперерабатывающему предприятию. Ему были вручены памятные подарки и поздравительные адреса.

- Кстовская земля внесла весомый вклад в общее дело защиты страны в сложные для нее времена. Улицы города Кстово носят имена героев, которые мужественно сражались на боевых рубежах. Сегодня, в первую очередь, мои поздравления и пожелания тем, кто проходит воинскую службу, кто имел честь под легендарными знаменами прославленной Армии России выполнять свой гражданский долг, тем, кто сегодня служит Отечеству. Крепкого здоровья, счастья и благополучия славным воинам и их семьям! – отметил Антон Гребень.

Заместитель Главы Кстовского муниципального района подчеркнул, что совместное с ЛУКОЙЛом поздравление участника войны и бывшего заводчанина – лишь один из примеров сотрудничества администрации и предприятия на благо кстовчан:

- Наши партнеры оказывают нам всестороннюю поддержку не только в работе со старшим поколением, но и в содержании социальных объектов. Надеюсь, сотрудничество, которое приносит столь хорошие плоды, будет продолжаться.

В рамках поздравления 47 ветеранам Кстовского района были вручены памятные подарки, из них 6 ветеранов представители администрации и нефтеперерабатывающего предприятия поздравили лично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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