2019-02-21T18:31:37+03:00
Общество

Нижегородка закрыла показ Gucci на Неделе моды в Милане

В 2017 году Ольга Запивохина перенесла трепанацию черепа, а после стала музой модного Дома [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородка стала моделью после того, как поборола рак головного мозга.Нижегородка стала моделью после того, как поборола рак головного мозга.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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23-летней нижегородке Ольге Запивохиной выпала честь закрывать показ новой эпатажной коллекции Gucci осень-зима 2019-2020. На заключительном дефиле хрупкая модель (ее рост - 165 сантиметров) вышла в сложнофактурном платье и бесконечно длинных атласных перчатках салатового цвета.

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Ольга Запивохина на показе Gucci в Милане
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Напомним, моделью одного из самых известных модных домов во всем мире уроженка Нижнего Новгорода стала после того, как поборола рак головного мозга.

Ольга Запивохина на показе Gucci в Милане. Фото: СОЦСЕТИ

Ольга Запивохина на показе Gucci в Милане.Фото: СОЦСЕТИ

- После операции мой старый друг, который работает в модельном агентстве, записал короткое видео с моим лицом. Оно попало в Gucci. Через пару дней меня пригласили, - рассказала Ольга «Комсомольской правде».

Теперь девушка колесит по миру и участвует в модных показах и съемках.

Ранее «Комсомолка» писала, что 36-летняя Наталья Водянова стала звездой двух показов на лондонской Неделе моды. Сначала знаменитая нижегородка прошлась по подиуму в желтом платье с перьями, а затем продефилировала в элегантном костюме, в котором супермодель напоминала школьницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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