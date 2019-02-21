Нижегородка закрыла показ Gucci на Неделе моды в Милане
23-летней нижегородке Ольге Запивохиной выпала честь закрывать показ новой эпатажной коллекции Gucci осень-зима 2019-2020. На заключительном дефиле хрупкая модель (ее рост - 165 сантиметров) вышла в сложнофактурном платье и бесконечно длинных атласных перчатках салатового цвета.
Напомним, моделью одного из самых известных модных домов во всем мире уроженка Нижнего Новгорода стала после того, как поборола рак головного мозга.
Ольга Запивохина на показе Gucci в Милане.Фото: СОЦСЕТИ
- После операции мой старый друг, который работает в модельном агентстве, записал короткое видео с моим лицом. Оно попало в Gucci. Через пару дней меня пригласили, - рассказала Ольга «Комсомольской правде».
Теперь девушка колесит по миру и участвует в модных показах и съемках.
Ранее «Комсомолка» писала, что 36-летняя Наталья Водянова стала звездой двух показов на лондонской Неделе моды. Сначала знаменитая нижегородка прошлась по подиуму в желтом платье с перьями, а затем продефилировала в элегантном костюме, в котором супермодель напоминала школьницу.
ИСТОЧНИК KP.RU