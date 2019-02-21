2019-02-21T15:31:49+03:00
Общество

Молодым людям, устроившим танцы у Вечного огня на свадьбе в Арзамасе, грозит штраф

Шумная компания заехала на машинах к мемориалу и станцевала там лезгинку [фото, видео]
Юлия ИСАЕВА
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Скандальное видео появилось в соцсетях наканунеСкандальное видео появилось в соцсетях наканунеФото: СОЦСЕТИ
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Сегодня утром «Комсомолка» рассказывала о шумной компании, которая решила сыграть свадьбу рядом с Вечным огнем в Арзамасе. Молодые люди заехали на автомобилях к мемориалу, а потом станцевали там лезгинку. Нарушителями заинтересовались правоохранители, и теперь им грозит штраф.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, два человека уже привлечены к административной ответственности. Но… за нарушение ПДД! Их действия предусматриваются статьями «Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги» и «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев ТС». Санкции будут применены к водителям свадебного кортежа.

- Теперь им может быть назначено наказание в виде административного штрафа в размере до двух тысяч рублей, - пояснили в МВД.

Но это не значит, что за остальные действия молодые люди не ответят.

- Также составлен протокол за нарушение общественного порядка. Пока проводится проверка, обстоятельства выясняются, - объяснили «Комсомольской правде» в полиции.

Напомним, видео, которое спровоцировало настоящий скандал, появилось в соцсетях накануне. Средь бела дня несколько молодых людей устроили «тусовку» у Вечного огня в Арзамасе. Как оказалось, это были иностранцы.

- Машины заехали на Вечный огонь и начали «крутить пятаки» прямо на брусчатке, после чего все вышли, выстроились в круг и начали танцевать лезгинку, орать, пугать прохожих, - рассказали очевидцы, которые успели запечатлеть происходящее.

Лезгинка у Вечного огня.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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