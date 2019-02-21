2019-02-21T15:49:15+03:00
Происшествия

«Удар был очень сильным»: «ГАЗель» перевернулась после столкновения с «Ладой»

Серьезная авария произошла в Сормовском районе Нижнего Новгорода [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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«ГАЗель» перевернулась после столкновения с «Ладой».«ГАЗель» перевернулась после столкновения с «Ладой».Фото: СОЦСЕТИ
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Сильный удар, перевернутый грузовик и перегороженная трасса – сегодняшнее утро для сормовских автомобилистов началось с серьезной аварии. Как сообщают очевидцы происшествия, авария произошла на улице Торфяной, недалеко от пересечения с улицей Коновалова – там столкнулись «ГАЗель» и «Лада Гранта», после чего грузовик перевернулся.

- Авария там была действительно серьезная, - рассказывает нижегородец Виктор Панкратов. – Проезжал мимо, видел, что ГАЗель прямо на боку лежала.

По данным правоохранительных органов, авария обошлась без жертв.Тем не менее пострадавшие в ДТП все же есть..

- Авария произошла на улице Торфяной в 10:55, - сообщили «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – Обстоятельства аварии сейчас выясняются. По нашим данным, пострадала 56-летняя пассажирка автомобиля «Лада». После обследования в больнице она была отпущена.

"ГАЗель" перевернулась после столкновения с "Ладой".

ИСТОЧНИК KP.RU

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