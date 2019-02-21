Депутат, набросившийся с лопатой на женщину в Дзержинске, извинился за свой поступок

Дзержинский депутат Игорь Крашенинников извинился за скандальный инцидент в одном из городских дворов. Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео, на котором член местного отделения партии «Единая Россия», депутат городской думы Дзержинска в буквальном смысле нападает на женщину с лопатой. По информации в паблике, незадолго до этого якобы произошло небольшое ДТП с участием депутата. Владелица пострадавшего автомобиля сделала чиновнику замечание, а тот, в свою очередь, схватил лопату и, потрясая ей, будто оружием, стал кричать на женщину.

- Я объезжал пробку, аккуратненько проехал мимо машины, продолжаю движение, и вдруг мне на машину начинают бросаться какие-то женщины, причем с оскорблениями. На мой призыв вызвать ГИБДД они никак не отреагировали, наоборот, это их как-то разозлило. Естественно, я открыл окно, начал разговаривать, - рассказал Игорь Крашенинников телеканалу «Кстати». – За то, как я отреагировал, мне, конечно, стыдно, надо было держать себя в руках. Я был излишне эмоционален. Для себя я сделал выводы, это большой жизненный урок для меня.

Напомним, поступок Игоря Крашенинникова резко осудил секретарь НРО партии «Единая Россия», депутат Госдумы Денис Москвин.

- На мой взгляд, случившееся требует соответствующей оценки и серьезных выводов. Подобное поведение члена местного политсовета «Единой России» и заместителя председателя городской думы города Дзержинска недопустимо. Что бы ни послужило причиной конфликта, никому, независимо от своего статуса и положения, не позволено так разговаривать с земляками. Очень жаль, что отдельные члены партии теряют ориентиры, утрачивают уважительное отношение к людям и допускают унижающие других людей высказывания и оценки, - отметил Денис Москвин, добавив, что уже в ближайшую пятницу инцидент будет рассмотрен на заседании президиума регионального политсовета.