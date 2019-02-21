2019-02-21T14:41:24+03:00
Общество

Депутат, набросившийся с лопатой на женщину в Дзержинске, извинился за свой поступок

Инцидент будет рассмотрен на заседании президиума регионального политсовета партии «Единая Россия»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Депутат, набросившийся с лопатой на женщину в Дзержинске, извинился за свой поступокДепутат, набросившийся с лопатой на женщину в Дзержинске, извинился за свой поступокФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Дзержинский депутат Игорь Крашенинников извинился за скандальный инцидент в одном из городских дворов. Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео, на котором член местного отделения партии «Единая Россия», депутат городской думы Дзержинска в буквальном смысле нападает на женщину с лопатой. По информации в паблике, незадолго до этого якобы произошло небольшое ДТП с участием депутата. Владелица пострадавшего автомобиля сделала чиновнику замечание, а тот, в свою очередь, схватил лопату и, потрясая ей, будто оружием, стал кричать на женщину.

- Я объезжал пробку, аккуратненько проехал мимо машины, продолжаю движение, и вдруг мне на машину начинают бросаться какие-то женщины, причем с оскорблениями. На мой призыв вызвать ГИБДД они никак не отреагировали, наоборот, это их как-то разозлило. Естественно, я открыл окно, начал разговаривать, - рассказал Игорь Крашенинников телеканалу «Кстати». – За то, как я отреагировал, мне, конечно, стыдно, надо было держать себя в руках. Я был излишне эмоционален. Для себя я сделал выводы, это большой жизненный урок для меня.

Напомним, поступок Игоря Крашенинникова резко осудил секретарь НРО партии «Единая Россия», депутат Госдумы Денис Москвин.

- На мой взгляд, случившееся требует соответствующей оценки и серьезных выводов. Подобное поведение члена местного политсовета «Единой России» и заместителя председателя городской думы города Дзержинска недопустимо. Что бы ни послужило причиной конфликта, никому, независимо от своего статуса и положения, не позволено так разговаривать с земляками. Очень жаль, что отдельные члены партии теряют ориентиры, утрачивают уважительное отношение к людям и допускают унижающие других людей высказывания и оценки, - отметил Денис Москвин, добавив, что уже в ближайшую пятницу инцидент будет рассмотрен на заседании президиума регионального политсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Нижегородцы направили в ГЖИ более 1200 жалоб на сосульки
Пьяный водитель пытался дать взятку полицейскому в Ленинском районе
Житель Арзамаса пырнул гражданскую жену ножом, потому что не хотел идти в магазин
Товарооборот Нижегородской области с Японией увеличился на 55%
Станция «Стригино» будет одной из самых красивых на ВСМ Москва-Казань
Определился соперник ХК «Торпедо» на первый раунд плей-офф Кубка Гагарина
Минимум 4 га земли в год нужно выделять под новые захоронения в Нижнем Новгороде
Микроавтобус сбил девятилетнего мальчика в Кстовском районе
Нижегородское «Торпедо» всухую обыграло «Трактор» в домашнем матче КХЛ
Нижегородская область подготовит предложения по реализации тезисов послания Президента РФ
Продюсер фестиваля «Горький fest» стала советником губернатора Нижегородской области по культуре
В Шахунье за получение взятки задержали сотрудника полиции
Двухлетняя девочка попала под колеса иномарки в Канавинском районе
Детские поликлиники Нижегородской области будут переведены на новые стандарты к 2021 году
В Балахне за соучастие в деле Глушковых осудили экс-замглаву горадминистрации
Владимир Путин отметил Нижегородскую область в числе регионов, успешно проводящих работу по снижению уровня бедности
Более 80% лесов Нижегородской области будут охвачены видеонаблюдением в 2019 году
Любовь Сачкова назначена заместителем мэра Нижнего Новгорода
Глеб Никитин примет участие в оглашении Президентом послания Федеральному собранию
Суд признал нижегородского застройщика «Квартстрой-НН» банкротом
Спецборт доставил из Ингушетии в Нижний Новгород пятерых человек с ожогами
Нижегородские полицейские разыскивают 15-летнюю Анастасию Моисееву