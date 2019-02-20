2019-02-20T13:59:26+03:00
Общество

Куда сходить 23 февраля 2019 года в Нижнем Новгороде: праздничные мероприятия и лучшие места для отдыха

«Комсомолка» рассказывает, куда сходить 23 февраля 2019 года в Нижнем Новгороде
Валерия ГРОМОВА
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Куда сходить 23 февраля 2019 года в Нижнем НовгородеКуда сходить 23 февраля 2019 года в Нижнем Новгороде
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В эти выходные вся страна будет отмечать День защитника Отечества. Миллионы женщин уже готовят подарки своим мужчинам, скупают носки и пены для бритья. А вот как провести этот день – второй важный вопрос. «Комсомолка» расскажет, как с пользой и весело провести этот праздник в Нижнем Новгороде, куда сходить и за какую цену.

Концерт Владимира Винокура (12+)

Народный артист России Владимир Винокур - пародист и прекрасный певец, но в то же время он - сильный драматический артист. Он стал близок миллионам людей благодаря неисчерпаемому обаянию, искрометному таланту и чувству юмора, которого вот уже много лет хватает на всю страну.

Концерт состоится в рамках юбилейного тура с новой программой «70 лет ШутЯ». Лучшие монологи прежних лет, новые миниатюры, номера, любимые истории и анекдоты.

Где и во сколько: ДК Химиков, Дзержинск в 17:00

Цена: от 600 рублей

Концерт Элджея (16+)

Для любителей хип-хопа в День защитника отечества пройдет концерт Элджея. Он состоится в Milo Concert Hall и начнется в 19:00.

Цена билета: от 1300 рублей

Мега мальчишник (18+)

23 февраля нижегородцы могут сходить на Мега Мальчишник. Гостей ждут зажигательное шоу от команды чирлидерш «БК-НН», Beer-pongcup, «Мужская фотозона», Speedeating с бургерами, специальные предложения в баре и атмосфера настоящей американской вечеринки.

Где и во сколько: Milo Concert Hall в 23:00

Цена билета: от 200 рублей, девушкам бесплатно

Спектакль «Маленькие трагедии» (16+)

Это музыкально-пластическая трагедия. Кавер-версия. Автор идеи и режиссер: Владимир Клапатюк

1-й акт «Моцарт и Сальери». Пластический спектакль по мотивам пьесы А.С. Пушкина.

Сплетни о причастности Сальери к смерти Моцарта отравили жизнь композитора, стали причиной его сумасшествия, его проклятием. Но злободневность темы «маленькой трагедии» Пушкина вовсе не в криминальной подоплёке сюжета, а в том печальном факте, что ненависть и зависть продолжают вмешиваться в нашу жизнь, выбирая всё новые жертвы.

2-й акт “Скупой рыцарь”. Главным персонажем спектакля являются Деньги, которые правят миром и уничтожают святые отношения между отцом и сыном. Барон и Альбер потеряли «рыцарственность» в погоне за богатством. «Ужасный век, ужасные сердца».

Где и во сколько: Театр «Преображение» в 18:00

Цена билета: 400 рублей

Кто же сказал «мяу» (2+)

Это спектакль-игра, в течение которого дети узнают, на каком языке говорит каждое животное.

Веселый Щенок-непоседа отправляется на поиски того, кто сказал Мяу, в надежде стать с ним друзьями. На его пути попадаются разные животные: важный петух, мышка-трусишка, дворовый пес, пчелка-трудяга, лягушка-насмешница. Но никто из них, как оказывается, не говорит Мяу. И увенчаются ли поиски Щенка успехом?

Где и во сколько: театр «Зазеркалье» в 10:00 и в 12:00

Цена билета: от 300 рублей

Вокальный проект VIVA (6+)

Солисты на языке музыки расскажут о том, ради чего живет мужчина. В этот вечер зрители увидят настоящую мужскую дружбу, патриотизм, уважение к старшему поколению и конечно же, искреннюю любовь к прекрасному полу. ViVA - уникальный проект, объединивший пять солистов лучших музыкальных театров России и Европы, звезд мюзиклов и участников популярных международных телевизионных шоу.

Где во сколько: Кремлевский концертный зал, 19.00

Цена билета: от 600 рублей

Nota Bene. Премьера «Нетеатра» (12+)

Спектакль о детстве, радости, маме и папе, и совсем немного - о войне. Nota Bene - это история девочки Таты, которая в 1941 году пошла в первый класс. Пьеса написана по реальным воспоминаниям и охватывает собой события вплоть до 9 мая 1945 года. Это история первоклассницы и её можно смотреть вместе с детьми. Из отзывов первых зрителей: «Очень трогательно и душевно. И очень по-доброму остроумно. И за счет этого все не сваливается в обычный агитпроп, а остается человеческой историей»

Где и во сколько: «Кинофактура» в 19.00

Цена билета: от 400 рублей

«Гиппереализм. Романтический постмодернизм» (12+)

В Нижнем Новгороде открылась персональная выставка Ольги Гречиной - одной из выдающихся художников, работающих в разных жанрах и техниках. Используя исторические и современные темы, она находит свою неповторимую сложную динамичную живописную систему. Ее картины и по своим живописным приемам строятся на противопоставлении гладкой и фактурной поверхностей. В них одновременно присутствует покой и экспрессия, статичность и бурное движение.

Где и когда: до 17 марта, выставочный комплекс,

Цена билета: уточняйте по телефону

ИСТОЧНИК KP.RU

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