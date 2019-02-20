2019-02-20T13:32:02+03:00
Общество

Николай Дроздов исполнил мечту тяжелобольного 10-летнего мальчика из Нижнего Новгорода

Матвей Лебедев обожает животных и мечтает стать ветеринаром, когда вырастет
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Николай Дроздов исполнил мечту тяжелобольного 10-летнего мальчика из Нижнего НовгородаНиколай Дроздов исполнил мечту тяжелобольного 10-летнего мальчика из Нижнего НовгородаФото: Предоставлено "Комсомолке"
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Ведущий передачи «В мире животных» Николай Дроздов исполнил заветную мечту тяжелобольного 10-летнего Матвея Лебедева из Нижнего Новгорода. Осуществить желание мальчика помогли волонтеры благотворительного проекта «Мечтай со мной», сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».

У Матвея – острый лимфобластный лейкоз, но это не мешает мальчику открывать для себя богатство и разнообразие мира. Матвей обожает животных, может говорить о них часами, а в будущем мечтает стать ветеринаром, чтобы лечить, защищать и охранять зверей – особенно тез, которые занесены в Красную книгу. И, конечно, одна из его любимых телепередач – «В мире животных» с Николаем Дроздовым. По словам мальчика, именно этот ведущий по-настоящему вдохновляет его.

Ради исполнения мечты мальчик вместе с мамой приехал в Москву. Сначала они вместе погуляли по Красной площади, а потом отправились в студию-квартиру известного художника Никаса Сафронова. Что его там ждет, Матвей не знал – встреча с Николаем Дроздовым стала для него грандиозным сюрпризом!

- Я во сне и не хочу просыпаться! – повторял потрясенный Матвей, когда после небольшой экскурсии по студии Никаса Сафронова его привели в комнату, где его ждал Николай Дроздов.

За чашкой чая и вкусными сладостями мальчик и Николай Николаевич говорили о животных, профессии ветеринара, приключениях, которые бывали в жизни, и многом другом.

- Николай Николаевич как будто вышел из телевизора! – поделился впечатлениями Матвей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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