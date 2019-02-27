Нижегородец, 12 часов блуждавший по лесу в мороз: «Я буду судиться со службой спасения, которая отказалась мне помочь»
В конце января 2019 года нижегородец Иван Т. оказался в ужасной ситуации: он заблудился в лесу в 15-градусный и провел там около двенадцати часов. Выбраться удалось лишь чудом. Врачи ампутировали мужчине пальцы на правой ноге, левая, к счастью, уцелела.
Фото: предоставлено героем публикации
Несколько дней назад Ивана выписали из больницы. Он рассказал «Комсомольской правде», что собирается судиться со службой спасения, которая отказалась помогать ему в ту жуткую ночь.
- Я хочу подать в суд и получить компенсацию, - поделился нижегородец.
Редакция «КП» обратилась в Единую дежурно-диспетчерскую службу Нижнего Новгорода, чтобы узнать подробности, однако комментировать эту ситуацию сотрудники отказываются.
- Мы проводим внутреннюю проверку, пока ничего сказать не можем, обращайтесь в МЧС, - заявили в ЕДДС.
Однако в ночь на 27 января никаких звонков в МЧС не поступало. Подробности случившегося выясняются. Следственный комитет уже организовал проведение доследственной проверки.
Фото: предоставлено героем публикации
Напомним, в ту ночь замерзший мужчина несколько часов пытался попросить помощи у сотрудников службы спасения, однако ему было отказано.
- Меня просто надо было найти и забрать! Однако они просто неадекватно отреагировали на мой звонок, решили, что я или пьян, или с ума схожу. А когда я начал объяснять, что нахожусь в опасности, просто попросили искать огни и выйти к домам. Если бы так можно было, я бы давно уехал домой на такси, - рассказывает мужчина.
В результате у него были сильно отморожены ноги, ухо и спина. Три недели Иван пролежал в больнице.
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ИСТОЧНИК KP.RU