2019-02-27T15:46:40+03:00
Происшествия

Нижегородец, 12 часов блуждавший по лесу в мороз: «Я буду судиться со службой спасения, которая отказалась мне помочь»

У мужчины ампутированы пальцы на правой ноге [фото]
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Нижегородец собирается судиться с ЕДДС, которая отказалась его спасатьНижегородец собирается судиться с ЕДДС, которая отказалась его спасатьФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В конце января 2019 года нижегородец Иван Т. оказался в ужасной ситуации: он заблудился в лесу в 15-градусный и провел там около двенадцати часов. Выбраться удалось лишь чудом. Врачи ампутировали мужчине пальцы на правой ноге, левая, к счастью, уцелела.

Фото: предоставлено героем публикации

Фото: предоставлено героем публикации

Несколько дней назад Ивана выписали из больницы. Он рассказал «Комсомольской правде», что собирается судиться со службой спасения, которая отказалась помогать ему в ту жуткую ночь.

- Я хочу подать в суд и получить компенсацию, - поделился нижегородец.

Редакция «КП» обратилась в Единую дежурно-диспетчерскую службу Нижнего Новгорода, чтобы узнать подробности, однако комментировать эту ситуацию сотрудники отказываются.

- Мы проводим внутреннюю проверку, пока ничего сказать не можем, обращайтесь в МЧС, - заявили в ЕДДС.

Однако в ночь на 27 января никаких звонков в МЧС не поступало. Подробности случившегося выясняются. Следственный комитет уже организовал проведение доследственной проверки.

Фото: предоставлено героем публикации

Фото: предоставлено героем публикации

Напомним, в ту ночь замерзший мужчина несколько часов пытался попросить помощи у сотрудников службы спасения, однако ему было отказано.

- Меня просто надо было найти и забрать! Однако они просто неадекватно отреагировали на мой звонок, решили, что я или пьян, или с ума схожу. А когда я начал объяснять, что нахожусь в опасности, просто попросили искать огни и выйти к домам. Если бы так можно было, я бы давно уехал домой на такси, - рассказывает мужчина.

В результате у него были сильно отморожены ноги, ухо и спина. Три недели Иван пролежал в больнице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Под утро я осознал, что это конец, и попрощался с жизнью»: Нижегородец 12 часов бродил по лесу в сильный мороз

Сейчас он находится в больнице и пытается добиться наказания экстренной службы, которая отказалась его спасать [подробности]

СК проверяет информацию об обморожении мужчины в Сормовском районе Нижнего Новгорода

Обстоятельства случившегося выясняются [подробности]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Яндекс.Еда начала принимать заказы на напитки из «Макдоналдса»
Станочник получил тяжелую травму живота в Шахунье
Глава сельсовета в Нижегородской области признан виновным в незаконной рубке деревьев
Иномарка сбила двоих маленьких детей на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде
СК проводит проверку по факту обрушения крыши в нижегородском колледже
Зоопарк «Лимпопо» приглашает нижегородцев отпраздновать Масленицу
Территория парка Пушкина вернется в собственность Нижнего Новгорода
Пропавший в Кстове 15-летний Ваня Москалюк найден живым
В Нижегородской области пропал 15-летний Ваня Москалюк
В пяти школах и двух детсадах Нижнего Новгорода сняли карантин по ОРВИ
Внешнеторговый оборот Нижегородской области составил 8,7 млрд долларов
Благоустройство Гребного канала обсудят в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин оценил новый МФЦ в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин поручил увеличить количество госуслуг, предоставляемых в цифровом виде
Андрей Моисеенко назначен и.о. директора департамента предпринимательства и туризма
Глеб Никитин поручил создать в Нижегородской области геоинформационную систему
В Нижегородской области началось строительство комплекса по производству козьего и овечьего молока
В Выксе осудили студента, убившего товарища из-за компьютерной игры
Скорая помощь не доехала до жителя Шатковского района из-за нечищеных дорог
Движение по улице Адмирала Васюнина ограничено до 31 мая
В Нижегородской области стартовал отбор на пост министра строительства
Фургон насмерть сбил велосипедистку в Московском районе 25 февраля
Две женщины пострадали на пожаре в пятиэтажном доме в Дзержинске
СК проверяет информацию об обморожении мужчины в Сормовском районе Нижнего Новгорода