ПАО «ТНС энерго НН»: «Платить за свет вовремя – выгодно»

Вовремя платить вовремя за свет для нижегородских потребителей электроэнергии теперь крайне выгодно. А все благодаря мотивирующей акции ПАО «ТНС энерго НН» «Свет - в подарок или год – без хлопот». В 2018 году жители Нижегородской области, регулярно оплачивавшие квитанции за свет до 10 числа каждого месяца, получили возможность выиграть сертификаты на 12 тысяч рублей, которыми они смогут оплатить будущие счета.

- Эта акция проводилась с апреля по декабрь 2018 года. Ее окончательные итоги были подведены в январе 2019 года, - рассказывает исполнительный директор ПАО «ТНС энерго НН» Алексей Астафоров. – Участниками акции стали потребители, которые оплачивали счета за электроэнергию вовремя и в полном объеме. Ежемесячно им начислялись баллы, при этом нужно было набрать не менее 16 баллов, чтобы выйти в финал.

К слову, многие нижегородцы уже поняли, насколько выгодно быть добросовестным плательщиком за электроэнергию – именно поэтому их доля сейчас неуклонно растетФото: Роман ИГНАТЬЕВ

В результате, к финалу акции подошли почти полмиллиона пользователей. Среди них по специальной методике были отобраны десять счастливчиков, которые и получили выигрышные сертификаты. Победителями оказались жители разных районов Нижегородской области. Их всех пригласили на торжественное вручение сертификатов в клиентском центре компании, которое состоялось 21 февраля 2019 года.

Большинство нижегородцев, получивших сертификаты на бесплатное энергопотребление, не догадывались о проведении этой акции и о том, что они участвуют в отборе выигрышных лицевых счетов.

- Когда мне позвонили сотрудники компании «ТНС энерго НН» и сказали, что я выиграла 12 тысяч рублей в счет будущих платежей за электроэнергию, я даже не поверила, – признается медсестра из Нижнего Новгорода Екатерина Грязина. – Только когда зашла в интернет и тщательно изучила все подробности акции, убедилась, что такое возможно. В квартире я живу одна, но света жгу немало - тут и микроволновка, и компьютер, и плита…. Но, думаю, 12 тысяч рублей мне хватит – больше, чем на год.

Даже придя на торжественную церемонию вручения сертификатов, победители акции не до конца верили в свою удачу. Но, как дети, радовались неожиданному подарку!

Кстати, многие победители уже смогли приобщить к своевременной оплате счетов родственников и знакомыхФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Когда ко мне приехали сотрудники «ТНС энерго НН» и сказали, что я выиграл в такой акции, я сразу кинулся звонить дочери, - рассказывает 80-летний житель села Марьино Бутурлинского района Виктор Марущак. – Она у меня живет в том же селе на соседней улице, поэтому сразу прибежала. Мы очень обрадовались! Для пенсионеров это очень большая помощь - как раз мне к юбилею подарок, мне через три дня 80 лет будет.

Кстати, многие победители уже смогли приобщить к своевременной оплате счетов родственников и знакомых.

Даже придя на торжественную церемонию вручения сертификатов, победители акции не до конца верили в свою удачу.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Я сегодня приехал получать сертификат по доверенности за свою маму – жительницу села Паново Шатковского района Валентину Михайловну Пленькову, - рассказывает нижегородец Алексей Пленьков. – Думаю, я теперь тоже буду стараться платить за электроэнергию до 10 числа. Даже представить не мог, что добросовестная оплата счетов помогает сэкономить такую большую сумму! На такую удачу мы, конечно, не рассчитывали!

К слову, многие нижегородцы уже поняли, насколько выгодно быть добросовестным плательщиком за электроэнергию – именно поэтому их доля сейчас неуклонно растет.

- Значение этой акции сложно переоценить, - отметил исполнительный директор ПАО «ТНС энерго НН» Александр Астафоров. – Во-первых, она позволяет нам наладить взаимодействие с нашими добросовестными клиентами. По сути, именно они порой выпадают из нашего поля зрения, поскольку мы вынуждены сосредотачиваться на работе с должниками. Во-вторых, с помощью этой акции нам удается улучшить платежную дисциплину потребителей. Дебиторская задолженность за электроэнергию населения неуклонно снижается. Разумеется, это не может не радовать.

КОНКРЕТНО

В Нижнем Новгороде наибольшее число добросовестных плательщиков сосредоточено в Сормовском и Советском районах.

Среди жителей Нижегородской области самой высокой платежной дисциплиной отличаются клиенты Арзамасского, Балахнинского и Кстовского отделений ПАО «ТНС энерго НН».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 1 218 800 лицевых счетов физических лиц сейчас обслуживает ПАО «ТНС энерго НН»

- 498 431 участник акции «Свет – в подарок и год – без хлопот» дошли до финала.

- 10 добросовестных клиентов компании получили по 12 тысяч рублей на свои лицевые счета в счет будущей оплаты электроэнергии.