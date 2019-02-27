2019-02-27T10:13:53+03:00
Происшествия

Восьмилетний мальчик получил травму ноги на карусели в Дзержинске

Возбуждено уголовное дело
Юлия ИСАЕВА
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Проводится расследованиеПроводится расследованиеФото: "КП" Архив
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Нижегородские следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента, который произошел на одной из детских площадок Дзержинска прошлым летом. Там восьмилетний мальчик получил травму ноги, катаясь на карусели.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, теперь виновник происшествия будет отвечать перед законом по статье «Халатность» уголовного кодекса России.

Напомним, в августе в парке на площади Ленина была установлена карусель для детей с ограниченными возможностями. Однако официально документы о сдаче ее в эксплуатацию заказчиком подписаны не были. Кроме того, не были даже размещены правила пользования игровым оборудованием.

С целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства случившегося. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в начале мая 2018 года на Мещерском бульваре в Канавинском районе девятилетняя девочка получила серьезную травму ноги, катаясь на качелях. Карусель не отвечала требованиям безопасности. Проводится расследование уголовного дела по статье «Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

ИСТОЧНИК KP.RU

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