«Она уехала к своему парню»: Спустя полгода поисков в Ижевске нашли 16-летнюю нижегородку Сашу Кузнецову

Целых полгода в Нижнем Новгороде продолжались поиски 16-летней Саши Кузнецовой, которая ушла из дома в августе 2018 в неизвестном направлении. С тех пор ее никто не видел. Перепуганные друзья и родственники девочки не знали, что и думать. Однако на днях она неожиданно нашлась – только не в Нижнем Новгороде, а в Ижевске.

- В середине августа 2018 года в полицию обратилась жительница Автозаводского района, сообщившая об исчезновении ее 16-летней дочери, - напомнили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - Сотрудниками полиции был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление места нахождения несовершеннолетней. В сентябре следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Однако поисковые мероприятия продолжались.

В конце концов, на днях поиски дали результаты – полицейским удалось установить, что девочка находится в Ижевске. Туда она уехала к своему молодому человеку, с которым она познакомилась через социальную сеть.

- В предполагаемое место нахождения несовершеннолетней девочки направились сотрудники третьего отдела управления уголовного розыска главка вместе с сотрудниками следственного комитета, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Они и обнаружили девочку. Сейчас ее везут в Нижний Новгород Впоследствии предстоит выяснить, почему подросток покинул родительский дом.