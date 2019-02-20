«Довели невинного человека!»: Директор городецкого ДУКа порезала руки ножом перед вынесением приговора

Громкий процесс над бывшим директором домоуправляющей компании в Городецком районе неожиданно закончился кровопролитием – перед последним заседанием по своему делу Татьяна Крупина порезала руки ножом. Все это вызвало нешуточный резонанс среди журналистов и общественников.

- Довели невинного человека, - тут же заключил депутат думы Заволжья Андрей Мельников. – Виновных определяет суд, но только справедливый.

Напомним, Татьяну Крупину обвиняют в присвоении и растрате денежных средств домоуправляющей компании. Причем речь идет о немалых суммах – больше 18 миллионов рублей!

- Следствием и судом установлено, что в 2014 году подсудимая, являясь директором ООО «Городецкая ДУК», используя служебное положение присвоила и растратила деньги компании, причинив ущерб на сумму свыше 15 тысяч рублей, - сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. - Кроме того, в 2015-2016 годах подсудимая не перечисляла в МУП «Тепловые сети» в полном объеме платежи, поступающие от жителей за коммунальные услуги, а тратила их на нужды возглавляемой домоуправляющей компании. Ее действиями ресурсоснабжающей организации причинен ущерб на сумму свыше 18 миллионов 320 тысяч рублей.

Чтобы доказать невиновность своей матери, сын Татьяны Крупиной даже пригласил журналистов в ее квартиру, чтобы продемонстрировать, что никаких неслыханных богатств там нет.

- Вот, идите посмотрите, как миллионеры живут, - зазывал Александр Крупин журналистов телеканала «Кстати» в квартиру своей матери, когда ту отвезли на скорой помощи в больницу. – Дело сфабриковано, суда никакого нет – ей ничего не позволили приобщить к этому делу. Честный человек, в жизни копейки не брала, всю жизнь вкалывает, а теперь ее вором выставили на весь район. А она полгорода отремонтировала!

Тем не менее, данный инцидент не стал поводом отменять заседание – в конечном итоге приговор женщине все-таки вынесли.

- Подсудимая вину в совершении инкриминируемых деяний, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании не признала, - говорится в сообщении СУ СКР по Нижегородской области. - Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

Сразу после вынесения приговора Татьяна Крупина выпустила специальное обращение к жителям Городца.

- Я работала для вас честно, отстаивала ваши интересы, за что и поплатилась, - уверяет Татьяна Крупина. – Меня назвали мошенницей, в то время как настоящие мошенники остаются на свободе. Я верила в справедливость суда, пока шло следствие. Но сейчас этой веры почти не осталось. Я хочу обратиться к причастным к данному сфабрикованному уголовному делу – вы отняли у меня и членов моей семьи нервы, покой и сон. Два года просто вычеркнуты из жизни. Вы можете торжествовать, видя, что со мой сейчас происходит. Но радость ваша будет недолгой. Оговаривать невиновного – это тяжкий грех, возмездие за которое неотвратимо. Проклятие ляжет и на вас, и на членов вашей семьи, и будет сопровождать вас многие поколения.