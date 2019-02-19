Афиша Нижнего Новгорода с 20 по 27 февраля: Сергей Гармаш, ВИА «Самоцветы» и премьера «Затерянных во льдах»

КОНЦЕРТЫ

Вокальный проект VIVA

Солисты на языке музыки расскажут о том, ради чего живет мужчина. В этот вечер зрители увидят настоящую мужскую дружбу, патриотизм, уважение к старшему поколению и конечно же, искреннюю любовь к прекрасному полу.

ViVA - уникальный проект, объединивший пять солистов лучших музыкальных театров России и Европы, звезд мюзиклов и участников популярных международных телевизионных шоу. Пять оперных певцов превосходно исполняют арии из опер, оперетт, романсы, песни легендарных советских исполнителей, песни народов мира, попурри и современный авторский материал. (6+)

23 февраля, 19.00

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87

Билеты: 600 - 2000 рублей

Моцарт прозвучит на четырех роялях!

В рамках Абонемента № 5 «Парад клавиатур» квартет известных нижегородских пианистов представит произведения великих композиторов в авторской обработке Максима Емельянычева, талантливого музыканта, необычайно востребованного как в России, так и за рубежом. В программе первого отделения прозвучат две фантазии на темы опер В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан». Вторая часть концерта будет посвящена балету И. Стравинского «Весна священная». Яркая и необычайно контрастная программа из сочинений композиторов разных веков в переложении для четырех роялей прозвучит в Нижегородской филармонии впервые. (6+)

24 февраля, 18.30

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2; тел.

Билеты: 600 - 800 рублей

Евгений Дятлов в Кремле

Бархатный баритон необыкновенной красоты; теплота и нежность исполнения; великолепный вкус и бесконечное обаяние; поэтичность и интеллигентность - все эти качества обеспечили исполнителю любовь публики в нашей стране и за ее пределами. В репертуаре Евгения Дятлова несколько сотен вокальных произведений - русский классический и городской романс, народная песня, песни Великой Отечественной войны, советская лирическая песня, песни из кинофильмов, русские, украинские, цыганские народные песни , а также концертные программы из песен Ю. Визбора, Б. Окуджавы, В. Высоцкого и песен собственного сочинения на стихи Е. Красавцева и Д. Самойлова. (12+)

28 февраля, 19.00

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87

Билеты: 1600 - 2500 рублей

Венский филармонический Штраус Оркестр

Основу репертуара коллектива составляют шедевры Гайдна, Брамса, Моцарта, представителей династии Штраусов. Участники оркестра - это высокопрофессиональные музыканты из Вены, а также их коллеги со всей Европы. Венский филармонический Штраус-оркестр успешно гастролирует по Европе (в Германии, Румынии, Польше, Австрии, Венгрии, Болгарии). Деятельность коллектива направлена на сохранение и развитие музыкальной культуры Вены и ее продвижение на европейском и международном уровне. Коллектив активно сотрудничает с зарубежными музыкантами - как в Австрии, так и за ее пределами, а также постоянно участвует в культурных проектах в разных странах. (12+)

27 февраля, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 1700 - 3000 рублей

ВИА «Самоцветы»

Вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы», основанный в 1971 году Юрием Маликовым, быстро завоевав всесоюзную известность, признание и любовь, стал по истине «народным коллективом» благодаря созданным произведениям, таким как «Мой адрес - Советский Союз», «У деревни Крюково», «Вся жизнь впереди», «Багульник», «Там, за облаками», «Бамовский вальс», «Все, что в жизни есть у меня» и многими другими. Список песен коллектива постоянно пополняется новыми хитами и дуэтами со звездами не только Российской, но и зарубежной эстрады. (6+)

1 марта, 19.00

ДК «Красное Сормово», бул. Юбилейный, 32; тел. 225-11-18

Билеты: 700 - 2600 рублей

КИНО

ДРАМА (ИСЛАНДИЯ)

«Затерянные во льдах»

В арктической пустыне - ледяной, снежной, оторванной от мира - где температура воздуха может опускаться до 70 С, Хаксли Овергард, пилот, потерпевшего крушение вертолета, отчаянно борется за жизнь. Он научился справляться с холодом, охотиться, чтобы прокормить себя. В этих условиях ему предстоит заботиться о случайной попутчице, с которой его свела судьба. Двое на краю земли - их ждет опасное путешествие и серьезная битва за выживание. (12+)

Режиссер: Джо Пенна. В ролях Мадс Миккельсен, Мария Тельма Смарадоттир и другие.

В 21 февраля в сети кинотеатров "Синема Парк"; тел. 8-800-700-111 (звонок бесплатный)

Билеты: уточняйте по телефону

СПЕКТАКЛИ

Нина Усатова. «Любовь - не картошка»

Лирическая комедия с самого начала погружает зрителя в такой милый и понятный мир русской деревни. Несколько дней из жизни сибирской глубинки захватывают воображение и переживаются зрителем не как сторонним наблюдателем, а человеком, непосредственно находящимся в гуще событий.

В доме коренного сибиряка Тимофея живущего с женой, взрослой дочерью и матерью останавливается столичный художник. Привлекательная внешность гостя, его задор и городские манеры становятся причиной ревности ухажера дочери. Вот с этого момента все и началось…(12+)

В ролях: Нина Усатова, Александр Панкратов-Черный, Дмитрий Малашенко, Зоя Буряк и Олег Якунин.

28 февраля, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 1400 - 3200 рублей

Nota Bene. Премьера «Нетеатра»

Спектакль о детстве, радости, маме и папе, и совсем немного - о войне. Nota Bene - это история девочки Таты, которая в 1941 году пошла в первый класс. Пьеса написана по реальным воспоминаниям и охватывает собой события вплоть до 9 мая 1945 года. Это история первоклассницы и её можно смотреть вместе с детьми.

Из отзывов первых зрителей: «Очень трогательно и душевно. И очень по-доброму остроумно. И за счет этого все не сваливается в обычный агитпроп, а остается человеческой историей». (12+)

23, 24 февраля в 19.00

«Кинофактура», ул. Варварская, 32; тел. 283-95-00

Билеты: от 400 рублей

Нелли Уварова в спектакле «Срочно выйду замуж»

В центре сюжета - независимая молодая женщина Джанет Хастингс. Она живет в центре большого города, строит карьеру и... совершенно , не задумывается о своей личной жизни. До тех пор, пока, однажды, на пороге её квартиры не появляется незнакомец. А именно, Курьер-посыльный экстравагантной тёти Марты, доставивший к Джанет мужчину в бессознательном состоянии...

Чем обернется отчаянная попытка выдать убежденную холостячку замуж? И на что способна любовь? (16+)

В ролях: Нелли Уварова, Дмитрий Миллер, Любовь Руденко и другие.

26 февраля, 19.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-71-71

Билеты: 700 - 2000 рублей

Творческий вечер Сергея Гармаша

Сергей Гармаш - один из самых востребованных, обожаемый как театральным, так и кино- телевизионным зрителем, актер современной России. Его персонажи часто люди жесткие и прямолинейные, а в целом разнообразные, хотя в жизни сам актер не считает себя жестким человеком. Какой на самом деле Сергей Гармаш, зритель узнает на этом вечере, который построен в форме диалога. (12+)

22 февраля, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 1400 - 3000 рублей

Юрий Куклачев: «Мяугли»

Единственный в мире Театр кошек и его знаменитый руководитель Юрий Куклачев представляют новый детский спектакль «Мяугли». В этом красивом спектакле принимают участие 23 кошки и два забавных пуделя. Добрый, волшебный спектакль с яркими декорациями и невероятными трюками питомцев Юрия Куклачева - настоящее чудо, которое не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых. (0+)

23 февраля, 18.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-71-71

Билеты: 800 - 1300 рублей

Имперский русский балет «Лебединое озеро»

«Имперский Русский Балет Гедиминаса Таранды» (Москва) представит на суд искушенных зрителей великолепную юбилейную постановку «Лебединого озера» с участием лучших представителей балетной школы России. Балет «Лебединое озеро» вот уже более века пленяет сердца поклонников классической музыки. Он по праву считается эталоном высокого искусства, а многие танцоры с мировым именем гордились тем, что им выпала такая удача - исполнить партию в этом спектакле. «Лебединое озеро» без доли преувеличения можно назвать жемчужиной русской классики. (6+)

27 февраля, 19.00

Театр оперы и балета им. А. С. Пушкина, ул. Белинского, 59; тел. 428-50-56

Билеты: 900 - 1800 рублей

ВЫСТАВКИ

«Спасибо, что живой»

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. По современным оценкам в Афганистане погибло 14,5 тысячи советских воинов, из них 189 - нижегородцы. Эта выставка - рассказ о тех, кто выжил. Нижегородский фоторепортер Николай Нестеренко посвятил ее ветеранам трех войн: Великой Отечественной, Афганской и Чеченской. Мы полнее и глубже чувствуем свое прошлое, встречаясь с его героями лицом к лицу, узнавая их судьбы, вчитываясь в их воспоминания. Каждый портрет на выставке - история человека, прошедшего суровые испытания, нашедшего себя в мирной жизни. Это истории о страшной разрушительной силе войны и неистощимой силе человеческого характера и мужества.

Имя фотожурналиста Николая Нестеренко хорошо известно читателям областных и центральных газет. Больше тридцати лет его фотографии появляются на их страницах. Свой первый фоторепортаж он снял в Афганистане, где служил срочную службу в инженерных войсках. По сути, он и его товарищи первыми ступили на афганскую землю, наведя переправы через Аму-Дарью. Прихваченный из дома фотоаппарат оказался кстати: он снял первые кадры, которые можно считать историческими - ввод советских войск в Афганистан. (12+)

По 3 марта

Русский музей фотографии, ул. Пискунова, 9а; тел. 437-37-43

Билеты: уточняйте по телефону

«Гиппереализм. Романтический постмодернизм»

В Нижнем Новгороде открылась персональная выставка Ольги Гречиной - одной из выдающихся художников, работающих в разных жанрах и техниках. Ее творчество в целом не сводится ни к одному художественному направлению, которые развивались в ХХ веке, но многие из этих направлений, переплетаясь, нашли свое отражение в неповторимом стиле мастера. Ольга строит свое собственное метафорическое пространство, в котором присутствуют элементы гиперреализма, метафизической живописи, сюрреализма, поп-арта.

Используя исторические и современные темы, Ольга Гречина находит свою неповторимую сложную динамичную живописную систему. Ее картины и по своим живописным приемам строятся на противопоставлении гладкой и фактурной поверхностей. В них одновременно присутствует покой и экспрессия, статичность и бурное движение.

Гречина использует авторскую раскадровку, крупный план, детализацию, оптические эффекты, «живописный монтаж». Особое внимание художник обращает на отражение света от предметов, светотень, интенсивный цвет. (12+)

По 17 марта

Выставочный комплекс, пл. Минина и Пожарского, 2/2; тел. 439-09-71

Билеты: уточняйте по телефону