2019-02-20T12:57:17+03:00
Общество

«Защищала себя и других пассажиров»: В МУП «Арзамаспассажиравтотранс» прокомментировали драку кондуктора с пьяной женщиной

Инцидент произошел в автобусе №6 утром 15 февраля
Анастасия НАЗАРОВА
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Инцидент произошел в арзамасском автобусе № 6 утром 15 февраля.Инцидент произошел в арзамасском автобусе № 6 утром 15 февраля.Фото: скрин с видео
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Почти неделю спустя руководство МУП «Арзамасспассажиравтотранс» прокомментировало потасовку с участием кондуктора и пассажиркой, которая произошла в арзамасском автобусе №6 утром 15 февраля.

В Арзамасе кондуктор набросилась на пьяного пассажира.

«Комсомольская правда» рассказывала, что нетрезвая женщина отказалась оплачивать проезд, за что кондуктор попросила ее покинуть салон автобуса. Но та не двигалась с места. Со слов очевидцев, через некоторое время пассажирка нехотя достала из кармана проездной, бросая угрозы в адрес кондуктора. За острый язык тут же поплатилась - работница МУП «Арзамасспассажиравтотранс» несколько раз ударила обидчицу по лицу, а потом выкинула из автобуса.

Узнав про случившееся из соцсетей, общественность разделилась на два лагеря. Одни вступились за пассажирку подшофе, считая, что ее невменяемое состояние - вовсе не повод для драки. Другие принялись оправдывать кондуктора, которому, по их словам, чуть ли не каждый день приходится сталкиваться с маргиналами.

- Это увольнение. Кондуктор на рабочем месте, а это статья! - прокомментировал Александр Мордаков.

- Молодец кондуктор. А издеваться можно над кондукторами? - поинтересовался Илья Лясков.

По факту драки в автобусе тут же организовали служебное расследование. И вот спустя пять дней «Комсомольская правда - Нижний Новгород» получила официальный комментарий транспортного предприятия относительно того инцидента.

- В 7.00 15 февраля 2019 года от кондуктора автобуса № 6 в диспетчерскую МУП «Арзамаспассажиравтотранс» поступило сообщение о нападении на нее пьяного пассажира во время работы. По словам кондуктора, пассажир вела себя агрессивно, угрожала и инициировала драку, - сказали в МУП. - Защищая себя и других пассажиров, кондуктор силой смогла вывести нетрезвую агрессивную женщину из салона автобуса, чтобы автобус мог продолжить работу на маршруте. Кондуктор была вынуждена принять соответствующие меры ради безопасности других пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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