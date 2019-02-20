Отличная новость для нижегородцев – сервис Яндекс. Карты наконец-то начал показывать движение городских автобусов и маршруток! И не несколько маршрутов, как это было в последнее время, а почти все. Теперь с помощью полной версии карт или мобильного приложения можно узнать, где едет нужный транспорт, когда он прибудет на остановку и стоит ли его ждать – или лучше пойти на другую остановку, на которую вот-вот придет подходящий автобус или маршрутка.

- В приложении все автобусы и маршрутки отмечены специальными значками. Можно в режиме реального времени посмотреть, где сейчас автобус, а если нажать на иконку остановки – посмотреть весь список проходящих через нее номеров транспорта и узнать, через сколько минут и какой автобус приедет. Информация обновляется каждые 30 секунд, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе компании «Яндекс».

Яндекс. Карты начали показывать автобусы и маршрутки в Нижнем Новгороде

Кроме того, с помощью приложения можно проложить маршрут до нужной точки – так что выбраться из незнакомого района города теперь не проблема. Чтобы следить за движением автобусов и маршруток, нужно включить отображение транспорта в веб-версии Яндекс. Карт или в мобильном приложении Яндекс. Карты или Яндекс. Транспорт.

- Сейчас Яндекс показывает 86 из 92 автобусов и маршруток Нижнего Новгорода. Данные предоставляют партнеры сервиса: МКУ «Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта» и администрация Нижнего Новгорода, - отметили в пресс-службе компании.