Елена Федотова: «Спорту и туризму не хватает активной пропаганды»

- Гостиничный комплекс "ОКА" - старая возродившаяся история. К слову, не без вашего участия. Когда был ЧМ по футболу летом 2018 года, у вас была 100% загрузка отеля?

- На период прохождения всех матчей, а их напомню, в Нижнем Новгороде было шесть, загрузка была стопроцентной. В основном это иностранные гости. Порядка 7 тысяч туристов стали нашими гостями за время чемпионата, и 5 тысяч из них – иностранцы.

- Иностранцы же разные бывают, особенно футбольные болельщики. Как они себя вели?

- Все прошло без ущерба, ничего не сломали и не разбили… Конечно, было весело и шумно. Не обошлось и без разочарований. Вспомним только разочарования болельщиков Аргентины, которые грустили. Их было искренне жаль.

- Как вы оцениваете это событие, которое произошло у нас в стране и в нашем городе? Это прорыв, по сути, в инфраструктурном развитии Нижнего Новгорода, привлекательность для туристов. Стоит цель привлечь к нам турпоток. Что нам не хватает на сегодняшний день: гостиниц, ресторанов, спорткомплексов или раскрутки? На чем власти сейчас нужно сконцентрироваться?

- На сегодняшний день туристический рынок – это бизнес и немного спорт. Гостиниц у нас достаточно. Есть где поесть и куда сходить. У нас богатая культура. Более 700 объектов культурного наследия.

- Почему тогда эти 3 млн туристов к нам до сих пор не приехали?

- Они не знают про нас. Хочу сказать честно, что стенд Нижегородской области на выставках в Москве, на которых мы бываем, выглядит достаточно скромно. Мы видим, как представлены другие регионы, тот же Ярославль, с инсталляциями и промо.

У нас же недостаточно полиграфической продукции представлено, как на федеральном уровне, так и в самих гостиничных комплексах. Наш гостиничный комплекс ежемесячно посещает от 2,5 до 5 тысяч туристов, и у нас тоже мало буклетов и каталогов о туристических маршрутах, музеях. У нас безуспешный опыт с туристическими организациями, потому что у них нет денег.

- Главная концентрация на сегодня – усиление pr-работы c рассказом о нас, как на федеральном, так и на мировом уровне. Приезжали туристы во время ЧМ, и я был удивлен, как им здесь действительно понравилось. Они были счастливы.

- Конечно. Хочу добавить, что Нижний Новгород в 2018 году впервые принимал участие в конкурсе Russian Business Travel & MICE Award. Это конкурс федерального уровня, где представлены гостиницы и конгресс-центры. Хочу сказать, что мы вошли в топ-5 лучших конгресс-гостиниц России.

- Надо говорить о себе. Надеюсь, что в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода что-то поменяется. Нижний Новгород станет исторической точкой на карте России. Второе направление в вашей жизни – ЗОЖ и спорт, а также формирование здорового образа жизни у нижегородцев. На региональном уровне ФОКи и спортзалы, они заполнены. Люди стали заниматься спортом. Это так или мне только это кажется?

- Условия для занятий спортом в регионе создаются. Сейчас большое количество людей приобщаются к физкультурно-оздоровительному движению. Если говорить про качество занятий, оно обуславливается регулярностью. Считаю, что от культуры страны и города зависит отношение населения к собственному здоровью. У нас долгое время не уделялось этому должного внимания.

Основные причины отказа от занятий физкультурой – отсутствие времени и лень. Молодым людям в 19 лет просто лень. У них нет еще потребности быть здоровым, после 50 лет уже ощущают, что спорт нужен и важен. Жалеют о том, что не начали заниматься физкультурой раньше. Здесь, как и в туризме – не хватает активной пропаганды.

- Не хватает пропаганды здорового образа жизни? Концепция компании, которую вы основали "Мейнстрим Про" – спорт, как наслаждение, удовольствие. Вашу идею разделяют нижегородцы? Спорт – это положительные эмоции, хорошее настроение, развлечение… эта концепция приживается у нижегородцев?

- Думаю, что этого не хватает. Основная причина, из-за которой люди не идут в спортзал – отсутствие искренней мотивации. Нет мотива. Здесь нужны лидеры.

- Вы взяли инициативу в свои руки. У вас объекты открываются "как грибы". Окрылюсь сайкл-студия, студия пилатеса, потом медицинский и детский центры. Вы не останавливаетесь. А клиенты есть?

- Скажу, что интерес к нашим проектам высокий. Сайкл-студия – направление специфическое, узкая аудитория. В Москве встречались с руководством Rock the cycle, эта компания выступила инициатором объединения всех сайкл-студий. Только в Москве их 15.

Важно, чтобы были сняты определенные барьеры, которые связаны с велоспортом. Девиз людей, которые не хотят туда идти - "Никто не хотел умирать", потом – убитые колени, но это далеко не так. Есть куча стереотипов, которые надо снимать.

Кроме того, россияне думают, что это для молодых. Но если посмотреть на весь мир, видим, что пассажиры сайкла – это 70-летние люди, которые активны и обгонят любого новичка. Это полезная кардио-тренировка. Мы будем продвигать это направление. У нас в стране одна из причин высокой смертности – болезни сердца. Сердце как раз и тренируется кардио-тренировками. Просто нужно дать время привыкнуть к подобным нагрузкам.

- Тренировки на свежем воздухе тоже специфическая история. Сейчас все начали бегать и всем нравится. Но тоже существует масса стереотипов. Это и травмы коленей, и многое зависит от погоды и природы... как тема с командой Pro Trener у вас? У вас работают одни из лучших специалистов в Нижнем Новгороде.

- Нам удается привлекать перспективных и талантливых тренеров. Еще одна из миссий была – создание компании, удержание профессионалов, которые уезжают в Москву или за границу. Собрали команду.

Pro Trener – серьезная организация, которая существует более 7 лет. Это методики проведения тренировок, центр функциональной диагностики, где готовят спортсменов.

Говоря о беге, хочется сказать, что к нему нужно быть готовым. Должна быть техника. Тело должно быть готово. У нас есть программы для новичков, профессиональные тренеры, которые как раз и специализируются на беге.

- Если кто-то из жителей Нижнего Новгорода намерен заняться спортом серьёзно, то в первую очередь внимание надо обращать на компанию и ее репутацию, на тренерский состав и их уровень подготовки.

- Конечно.

- Слово пилатес – слово заграничное. Что это? Как мне кажется, совсем на узкую группу рассчитан?

- Нет. У этого направления как раз широкая аудитория. Здесь и гимнастика с использованием специального оборудования и танцы, и растяжка, и йога. Мы работаем по самой применимой методике.

К слову, занятия с использованием спецоборудования привлекают больше любителей спорта: тут антигравити, реформер и другие. Добавлю, что наше оборудование антигравити – специальные гамаки для занятий йогой - единственное в Нижнем Новгороде, имеющее сертификат.

Занятия пилатесом – это здоровый гибкий позвоночник, правильные движения, профилактика болезней суставов, Ну, и, конечно же, прилив гормонов счастья после занятий.